Tässä on maailman vahvin mies! Porilainen Markus esittelee voimiaan Nelosen uutuussarjassa: vetää perässään 20 000 kiloa painavaa bussia

Viihde

Tässä on maailman vahvin mies! Porilainen Markus esittelee voimiaan Nelosen uutuussarjassa: vetää perässään 20

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Voit katsoa Markuksen voimannäytteen artikkelin alussa olevalta videolta