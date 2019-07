Viihde

Tuomas Enbuske paljastaa, miksi hän poisti kaikki yhteiskuvat Sarian-kihlatustaan

Kun toimittaja, kolumnisti Tuomas Enbusken https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+enbusken pitäisi puhua itsestään, hän hermostuu ja on selvästi mukavuusalueensa ulkopuolella. Epävarmasti mies hakee sanoja ja myöntää, että traumoja löytyy.– Mörköjä ja traumoja löytyy. Itsestään on helpompi puhua terapeutille kuin nyt tässä, Enbuske tunnustaa ja kihlattu Sarian ”Salli” Antila https://www.is.fi/haku/?query=sarian+%E2%80%9Dsalli%E2%80%9D+antila kuuntelee vieressä.Tuomas on silti jotenkin sisäistänyt sen, että nykypäivänä ihmiset kertovat somessa itsestään ja elämästään. Siksi Enbuske on ajatellut voivansa avata oveaan sisimpäänsä.– Vuosikausiin en puhunut itsestäni mitään. Jos minulta kysyttiin jotakin, piilouduin mieluummin jonnekin kuin vastasin, hän tunnustaa.Nyt Tuomas sanoo tykkäävänsä siitä, kun ihmiset avautuvat somessa.– Ajat ovat muuttuneet, ja voi sitä omistakin jutuista kertoa avoimesti, hän huomauttaa.Molemmat myöntävät, että tavattuaan toisensa he ovat muuttuneet rohkeammiksi ja varmemmiksi.– Kun vierestä löytyy ihminen, jonka mielestä toinen on aina joka mittarilla paras, elämä on helpompaa, Sarian sanoo.Tuomas ja Sarian puhuvat uudessa podcastissaan parisuhteista ja rakkaudesta. Heidän vierainaan on tunnettuja pariskuntia kertomassa intiimeistäkin asioista.– On kiinnostavaa keskustella erilaisten ihmisten kanssa parisuhteista. Ensimmäisessä jaksossamme kuullaan Päivi https://www.is.fi/haku/?query=paivi ja Niilo Räsäsen https://www.is.fi/haku/?query=niilo+rasasen ensimmäisestä kerrasta, mutta mekin avaudumme ohjelmassa, Sarian paljastaa.Huhtikuun 18. päivän iltana 2017 Tuomas Enbuske näki eräässä tilaisuudessa kauniin vaaleahiuksisen naisen. Enbuske jämähti tuijottamaan naista ja lopulta uskaltautui juttelemaan tämän kanssa. Yhteiset mielenkiinnon aiheet löytyivät – muun muassa betonibrutalismi arkkitehtuurissa.– Halusin jäädä siihen Sallin viereen ja lähdimmekin syömään. Jotta sain olla pidempään hänen kanssaan, sanoin, että minun pitäisi ostaa lattianpesuaineita, Tuomas muistelee ja naurahtaa heidän menneen ravintolasta keskellä yötä 24h-Alepaan pesuaineostoksille.Toukokuussa kihlautuneen pariskunnan ilta jatkui aamukahteen, ja sitten Tuomas kyyditsi Sarianin kotiin. He tapasivat seuraavana päivänä, jonka jälkeen he ovat olleet erottamattomat.Kuukausi sitten pariskunnan epäiltiin eronneen, kun Tuomas Enbuske poisti Instagram-tililtään kaikki yhteiskuvat. Nyt Tuomas paljastaa, mistä oli kyse.– Teimme tulevan podcastimme takia sometestin ja katsoimme, miten kuvien poistamiseen reagoidaan. Ja miten helposti ihmiset vetävät johtopäätöksiä asioista, joista eivät tiedä yhtään mitään. Tästä muun muassa puhutaan ohjelmassamme.Pikkuhiljaa Enbuske alkaa haastattelumme aikana avautua, mutta miettii, miten ihmiset reagoivat avautumiseen.– Tiedän, miten typerältä tämä muille näyttää. Myönnän olevani neuroottinen, hän sanoo.Sarian toppuuttelee ja kehuu Tuomasta.– Olemme Tuomaksen kanssa samalla aaltopituudella ja teemme paljon asioita yhdessä. Ihmisillä on ihan väärä kuva Tuomaksesta. Hän on lämmin, hauska ja huomioiva. Vaikka hänelle valitetaan hymyilemättömyydestä, minusta hän hymyilee aina, Sarian, kehuu.– Olen dramaattinen sekä pitkävihainen. Salli on tosin sanonut, ettei hän helppoa miestä halunnutkaan, Tuomas pyörittelee.Tuomas katsoo kihlattuaan ja tietää tämän olevan ainoa ihminen, jota hän jaksaa. Kaikki muut tuntuvat miehen mielestä tylsiltä.– Tykkään ihmisistä, jotka eivät mielistele. On parempi sanoa asiat niin kuin ne ovat, Tuomas kuvailee niin suhdettaan kuin tuntemiaan ihmisiä.Vaikka pariskunta on kihloissa, he eivät ole edes ajatelleet muuttaa yhteen. Molemmilla on kaksi lasta edellisistä liitoistaan: Tuomaksella 7- ja 10-vuotiaat tyttö ja poika ja Sallilla 7- ja 11-vuotiaat pojat.– Lapsemme ovat etusijalla, ja siksikin pidämme omat kotimme. Suhteemme pohjautuu ainoastaan haluun olla yhdessä ja siksi haluan rauhoittaa lasten elämän ja viettää aikaa yhdessä silloin, kun siltä tuntuu. Näin on meille hyvä, Sarian sanoo.Tuomas puuttuu Sarianin kommenttiin painottaen, ettei hän todellakaan ole maailman helpoin ihminen.– Kukaan ei pysty asumaan kanssani. Olen sotkuinen, epäkäytännöllinen ja huonotuulinen. Olen viisastelija, joka ei saa mitään aikaiseksi muuten kuin teoriassa, Tuomas kuvailee.Mies paljastaakin käyttäneensä asunnossaan kolmen viimeisen vuoden aikana keittiön liettä vain kaksi kertaa.– Käymme Sallin kanssa pääasiassa ravintoloissa syömässä, kasvissyöjäksi puolitoista vuotta sitten ryhtynyt Tuomas sanoo.– Tuomas voi olla jopa kuukauden yksin tapaamatta ketään. Minä tylsistyisin kuoliaaksi noin vartissa, Sarian huomauttaa.Kun pariskuntaa kuuntelee, huomaa heidän löytäneen elämälleen yhteisen sävelen. Enbuske tosin alati painottaa olevansa vaikea ihminen, joka osaa nauraa itselleen, mutta:– Jos joku muu vitsailee minulle minusta, se sattuu. En aina edes tiedä, mikä itsetunto on. Jossain jutuissa itsetunto on hyvä, mutta sitten taas joissain ei.– Tiedämme omat heikkoutemme ja vahvuutemme. On rauhoittavaa ajatella, että toiselle voi näyttää kaikkein arimmat kohtansa ja toinen rakastaa niistä lähtien, Sarian lisää.Sitä tuskin voi kiistää, etteikö Enbuske olisi hyvä siinä, mitä tekee. Maailma on täynnä karismaattisia ja lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat sisimmässään hyvinkin epävarmoja ja arkoja. Itsetuntoa löytyy silti silloin, kun sitä työssä tarvitaan.– Yksi hyvä elämänohje on se, että kanna vastuu, mutta kaikkea ei tarvitse ottaa vastaan. Julkisuuden henkilöistä puhuttaessa usein unohtuu, että kyseessä ovat ihan oikeat ihmiset ja heidän ihmissuhteensa, Tuomas miettii.– En usko kovinkaan monen nauttivan siitä, että heille ja heidän läheisilleen toivotaan avoimesti pahaa, viestinnän asiantuntijana toimiva Sarian lisää.Uudessa ohjelmassaan parivaljakko aikoo siis puhua niin muiden kuin omasta rakkauselämästään.– Salli on meidän suhteessamme se aktiivinen osapuoli. Yhdessä olemme älykkäitä ja pervoja, Tuomas naurahtaa.Tuomaksen ja Sarianin parisuhteessa he antavat toistensa loistaa. Tosin Tuomas kannattaa perinteistä sukupuoliroolia, jossa mies on mies ja nainen nainen.– Kun katson sanomani jälkeen kotonani olevaan prinsessapeiliin ja mietin hetken itseäni ulkopuolelta, tajuan miten idioottimaiselta kuulostan, Tuomas huokaa ja jatkaa:– Parisuhde on kahden ihmisen dynamiikkaa, mutta jos miehen käsketään olla tasa-arvoinen, hänestä voi tulla nynny. Sitten vaimon kiinnostus häviää, Enbuske sanoo.On hieman ihmeellistä, että feministiksi tunnustautuva Sarian on sallinut podcastin nimeksi Enbuske & Enbuske Love.– Tämä siksi, että Tuomaksella on hauskempi nimi ja ottaisin hänen sukunimensä, jos menisin hänen kanssaan naimisiin, Sarian vihjaa.

Entä miten Salli määrittelee rakkauden?

– Voin sanoa rakastavani toista, jos luovutan hänelle tarvittaessa sisäelimeni, hän vastaa.– Minulle rakkaus on sitä, että vaikka joku on jo nähnyt minua kauan, hän silti jaksaa olla kanssani, Tuomas pyörittelee.Yhdessä he sanovat:– Anna toisen olla sellainen kuin hän on. Nauti hänen vahvuuksistaan ja anna anteeksi heikkoudet. Parisuhteen ongelmien ratkominen kannattaa aloittaa katsomalla peiliin.Ensimmäinen Enbuske & Enbuske LOVE -jakso on nyt julki, ja se löytyy kaikista yleisimmistä podcast-applikaatioista, mm. Spotify, iTunes ja Soundcloud.