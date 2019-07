Onko tässä kesän hämmentävin festari? Päissäänseisonnan SM-kisat, seksivälineralli ja lukuisia bändejä samassa maatalon pihassa keskellä ei mitään

Viihde

Onko tässä kesän hämmentävin festari? Päissäänseisonnan SM-kisat, seksivälineralli ja lukuisia bändejä samassa

kiemurtelee keskellä keskisuomalaista idyllistä ja kesäistä maalaismaisemaa. Lampia ja metsää, peltoja ja niittyjä.Yhtäkkiä kilometritolkulla jatkunut hiekkatie loppuu ja vastaan tulee valtava telttameri. Olemme perillä Muuramessa sijaitsevalla Tuomiston tilalla, missä Rockfestari Naamat juhli 20-vuotista taivaltaan 19.–21. heinäkuuta.– Meillä oli laaja kaveriporukka, jonka kanssa aina juhlittiin, mutta tilat alkoivat käydä pieniksi. Vuonna 2000 yksi kaveriporukasta, Antti Kauppi https://www.is.fi/haku/?query=antti+kauppi , tuumasi, että hänen vanhempiensa kotitilaa alettiin kunnostaa maaseutumatkailukäyttöön ja tännehän mahtuisi ja olisi tilaa temmeltää, alkuperäiseen järjestäjäkolmikkoon kuuluva ja nykyinen festaripäällikkö Jukka ”Foto” Järvinen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+%E2%80%9Dfoto%E2%80%9D+jarvinen kertoo Naamojen syntyhistoriasta.Tämä sopi Kaupin vanhemmille enemmän kuin hyvin. Tuttujen bändejä kutsuttiin esiintymään, ja samaisena kesänä poikien 200 kaveria ja kaverin kaveria juhli tilalla sielunsa kyllyydestä maksaen lipusta 50 markkaa.Vuosien varrella tapahtuma on laajentunut ja peltojen, navetan, aitan, ladon, riihen ja metsikön siimeksessä juhlii 1 000 asiakasta ja noin parisataa vapaaehtoista.– Alunperin meillä oli suo, kuokka ja Jussi -tyyppinen mentaliteetti ja teimme kaiken yhdessä. Pikkuhiljaa rakentui porukka, jonka kanssa teemme edelleen, perustajakolmikkoon kuuluva Jaakko Selin https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+selin kertoo.20 vuotta ensimmäisten Naamojen jälkeenkin tapahtuma henkii jättimäisten kotibileiden tunnelmaa.Suurin osa ihmisistä tuntuu tuntevan toisensa tai jos ei tunne, niin kohta tutustuu. Kaikki nauravat ja hymyilevät ja ovat loistavalla tuulella. Lauantai-iltapäivänä tunnelma on vielä hieman seesteinen edellisillan juhlinnan jäljiltä, mutta iltaa kohden meno muuttuu koko ajan railakkaammaksi.puolelle on kohonnut satoja telttoja, joiden läheisyydessä viettävät aikaansa monenlaiset ja eri-ikäiset ihmiset. Nuorimmat ovat parinkympin korvilla, vanhimmat viiden-kuudenkympin hujakoilla. Suurin osa on kolme-nelikymppisiä aivan tavallisia ihmisiä diplomi-insinööristä sairaanhoitajaan ja bussikuskista lääkäriin.– Meidän kohderyhmää on tosi vaikea määritellä. Se tulee jostakin ihmisten sisältä, millä tavalla täällä käyttäydytään, ollaan, hölmöillään ja pidetään hauskaa reilulla kädellä, Järvinen selittää.on siinäkin mielessä erikoinen festivaali, että tapahtumaan myydään vain tuhat lippua ja esiintyjät ja ohjelma julkistetaan vasta lipunmyynnin päätyttyä. Siinä ei toki kauaa mene. Tänäkin vuonna liput myytiin loppuun huimaa vauhtia, sillä pienten tietoteknisten vaikeuksien jälkeen kaikki liput olivat loppuneet noin puolessa minuutissa. Siis PUOLESSA MINUUTISSA!

Mikä tapahtumasta sitten tekee niin erityisen, että lipuista joutuu kisailemaan kuin pika-aituri konsanaan?





