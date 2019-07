Viihde

Ed Sheeranin henkivartija on sometähti, jota seuraa yli miljoona ihmistä – julkaisi hulvattoman kuvan Suomesta

Niin mahtava tähti on Ed Sheeran, että moni vähemmän suosittu laulaja olisi tyytyväinen Sheeranin henkivartijan seuraajamäärään Instagramissa.

https://www.instagram.com/p/BuzEZ-iA476/

https://www.instagram.com/p/B0MN_VLJuNY/