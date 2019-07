Viihde

Ennätykset paukkuivat Helsingin Mäkiauto GP:n hakemuksissa – tiimiesittelyssä Pommipaku!

Amazing Magic Unicorn, Helsinki

Flying Broomstick, Helsinki

Wingster, Kouvola

Keimo nro 4, Riihimäki

Mustamakkara, Tampere

MAD ACINONYX JUBATUS, Hikiä

TofuShop, Sastamala

Camionette, Vantaa

Mörkö, Kirkkonummi

Pinewood Brothers Hotrod, Hamina

Omen's Bentley, Vantaa

Pärekoppa, Hämeenkoski

Flunssamobiili, Helsinki

Viking Line GT 2.0, Nivala

Safarijeeppi, Noormarkku

Tuomari(käsi)peli, Helsinki

THÖ HÄRVELI, Tampere

Alfa Romeo Racing <3 8 FI, Turenki

Team MämmiBil, Akaa

Mäkiautö Crüe, Pälkäne

Unicorn Racing, Tampere

The Hog, Sastamala

The Pinkmobile, Ylivieska

Pommipaku, Orimattila

7-oikein?, Helsinki

Mäkiauto GT, Hyvinkää

The Beast of Turin, Oulu

Monster and Ravishing Pirates, Helsinki

Super Shoaker, Vantaa

Katsuri ja Kartturi, Märynummi

Made In Finland, Lahti

Solifer_pojat, Oulu

Turuset ja Laitilaiset, Naantali

Warhawk P-40, Karjaa

the ultimate racing super kilpa-auto aka TURSKA, Järvenpää

Not-Notredame, Suolahti

Ossin Hotrotti, Kouvola

Paluu Tähtitorninmäelle, Helsinki

KALLIO EGYPTSPORT, Helsinki

Lande Speed Truck, Lahti

Volcano, Hamina

Horem-Akhet (Sphinks), Lohja

Recycling Beast, Nokia

Mörkö Mersu, Alavieska

Bullverse Shooting Star, Huittinen

James Blond, Nummela

Suntio, Mikkeli

Turbo NuuNuu, Helsinki

Velmet 502 + Tuhti, Klaukkala

Mini Emppu, Ulvila

Keken Paluu, Helsinki

Ikuinen Vappu, Lohja

Juva Flintstones, Juva

Redneck Racecar, Sipoo

Yellow Eagle, Helsinki

Tankkiwagen, Hyvinkää

Mörkö Zamboni, Tampere

The FireStarters, Tampere

BananarepubliG, Helsinki

Team Torilla Tavataan, Tervakoski

Aluna, Kokemäki

No Guts, No Glory, Nummela

Atomikick, Vantaa

Esuppi, Helsinki

Topper Vikington, Vihti

Goljatti, Jokela

TAKOVA, Helsinki

VHM-300, Lahti

Syöttö, Lahti

Stop Huumeille, Helsinki