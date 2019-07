Viihde

Kasperi Kapasen Paige-rakas julkaisi kullalleen hellyttävät syntymäpäiväonnittelut: ”Rakastan sinua Kap”

https://www.instagram.com/p/B0QyKF-Fath/

https://www.instagram.com/p/B0L1QQdl-wP/

Jääkiekkoilija Kasperi Kapanen https://www.is.fi/haku/?query=kasperi+kapanen on pitänyt yhtä rakkaansa Paige Lorenzen https://www.is.fi/haku/?query=paige+lorenzen kanssa jo keväästä alkaen.Nyt Paige julkaisi Instagram-tilillään synttärionnittelut rakkaalleen. Julkaisussa on kuvia Kapasesta ja pariskunnasta yhdessä. Joukossa on myös muutama hauska video Kapasesta.Kasperi Kapanen täytti eilen tiistaina 23 vuotta.– Parhaalle ystävälleni. Olet hulvattoman hauska, olet älykäs, olet kärsivällinen (vaikka en osannut lausua nimeäsi oikein suhteemme ensimmäisten kolmen kuukauden aikana) ja anteliain ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Hyvää syntymäpäivää Kap, kirjoittaa Paige julkaisussaan.Katsoaksesi julkaisun kuvasarjan muita kuvia ja videoita, voit klikata kuvan päällä näkyviä nuolia.Paige kiittää Kapasta heidän yhteisestä ajastaan.– Näiden kuluneiden 6 kuukauden jakaminen kanssasi on saanut minut tuntemaan itseni maailman onnekkaimmaksi tytöksi. Sinun uskollisuutesi ja rakkautesi on kuin toisesta maailmasta. Rakastan sinua Kap, Paige kirjoittaa.Paige Lorenze on yhdysvaltalainen malli, jolla on Instagramissa yli 22 500 seuraajaa. Lorenzea edustaa newyorkilainen mallitoimisto State Management.Paige on myös vieraillut Kasperin mukana Suomessa. Onnelliselta vaikuttava pariskunta lomaili juhannuksena Tahkolla. Paige hehkutti tuolloin rakastavansa Suomea.

https://www.instagram.com/p/Bw0CTJ0hcFE/