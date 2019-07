Justin Bieber hiillosti Trumpia Asap Rockyn tukemisesta: ”Päästäisitkö myös lapset häkeistään” – ex-tyttöystävä Selena Gomez ottaa kantaa samaan aiheeseen

Viihde

Justin Bieber hiillosti Trumpia Asap Rockyn tukemisesta: ”Päästäisitkö myös lapset häkeistään” – ex-tyttöystäv





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1152577020594917376

https://twitter.com/justinbieber/status/1152431873814962177





https://www.instagram.com/p/BzS_2doDAsG/