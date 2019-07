Hanna-Riikka Siitonen menehtyi vuosi sitten ja kaikki pysähtyi – nyt Janne Virtanen ja Nina Tapio kertovat, kuinka he selvisivät suuresta menetyksestä

Viihde

Hanna-Riikka Siitonen menehtyi vuosi sitten ja kaikki pysähtyi – nyt Janne Virtanen ja Nina Tapio kertovat, ku

Aurinkoinen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Nina









Kun

Tapion





Haikeuden





Lappajärvellä





Nina