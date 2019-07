Kasperi Kapasen mallirakas Paige poseeraa tyrmäävässä kuvassa veneen kannella – kiekkoilija kiteytti vähäsanaisesti monen seuraajan reaktion

Viihde

Kasperi Kapasen mallirakas Paige poseeraa tyrmäävässä kuvassa veneen kannella – kiekkoilija kiteytti vähäsanai

https://www.instagram.com/p/B0L1QQdl-wP/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bw0CTJ0hcFE/

https://www.instagram.com/p/BzbhmpYFIlG/