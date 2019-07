Heavyjätti Sabaton saa inspiraationsa historiallisista konflikteista: biisit myös talvisodasta, Lauri Törnistä ja Simo Häyhästä – ”Huh, mikä mies hän oli!”

Viihde

Heavyjätti Sabaton saa inspiraationsa historiallisista konflikteista: biisit myös talvisodasta, Lauri Törnistä

Huhtikuu

Sabaton

on puolessa välissä ja kevään pitäisi olla jo pitkällä. Silti Koillis-Ranskassa sijaitsevassa Verdunin pikkukaupungissa sataa lunta. Ei tarvitse paljoakaan mielikuvitusta miettiessään, miltä paikalla näytti 103 vuotta sitten, kun ensimmäisen maailmansodan suurtaistelu Saksan ja Ranskan joukkojen välillä pauhasi Verdun-sur-Meusessa. Taistelu käytiin kymmenen neliökilometrin alueella. Kamppailu kesti taukoamatta kymmenen kuukautta ja sen seurauksena noin 700 000 sotilasta kaatui.Lumisateessa värjöttelee miehiä, jotka ovat pukeutuneet ensimmäisen maailmansodan aikaisiin univormuihin. Heidän joukossaan nahkatakkien kauluksia pystyyn nostelee muutama pitkätukkainen rokkari.Syy, miksi olemme kokoontuneet verdunilaisille raunioille, on juurikin ensimmäinen maailmanpalo ja alueella käydyt taistelut. Pitkätukat kuuluvat Sabaton-metalliyhtyeeseen, joka julkaisee 19. heinäkuuta uuden studioalbuminsa The Great War.Bändin levy-yhtiö Nuclear Blast on kutsunut 40 musiikkitoimittajaa ympäri maailmaa tekemään haastatteluja levyn maisemiin – ja mikä parasta – kuuntelemaan tulevaa albumia.sakki istuu keskustan pittoreskin hotellin baarissa ja nyökyttelee vielä julkaisemattoman musiikin tahtiin. Paikalla pörrää jo toista päivää myös itse bändi.Sabatonin laulaja Joakim Brodén https://www.is.fi/haku/?query=joakim+broden ei tunne väsymystä, vaikka hän joutuukin toistamaan suunnilleen samat vastaukset kymmeniä kertoja.Sen sijaan hymyilevä mies kertaa konseptialbumin tekemisen haasteita.– Tavallaan se on yhtä helvettiä, mutta meillä se kääntyi lopulta hyväksi. En kyllä tiedä miksi, mies nauraa.Levy kertoo ensimmäisestä maailmansodasta, mutta se poukkoilee luontevasti eri aiheiden välillä.– Levy ei ollut aivan mahdoton tehtävä, koska tarinan ei tarvinnut edetä kronologisesti. Okei, viimeinen biisi kertoo sodan lopusta, mutta muuten meillä ei ollut mitään tarinaa, jota olisi pitänyt seurata.löytyy kappaleita Verdunin taistelusta, Punaisesta Paronista ja taistelulaiva Bismarckista.Ensimmäinen maailmansota on aiheita täynnä ja Brodén ihmetteleekin, miksi jättikonfliktista puhutaan niin vähän.– Jos katsot ihan vain Netflixiä, niin toisesta maailmansodasta löytyy todella paljon materiaalia, ensimmäisestä ei mitään.Kun Sabaton kirjoittaa musiikkia, Brodén on aina paikalla.– Ennen olin ainoa, joka kirjoitti biisejä, mutta onneksi en enää. Silti olen mukana kaikissa lauluissamme. Lopullinen vastuu on aina minulla.Levy lyötiin läjään tutussa paikassa ja tuttujen miesten kesken. Tuotantovastuussa istui Jonas Kjellgren https://www.is.fi/haku/?query=jonas+kjellgren ja kansitaiteen teki jälleen kerran Peter Sallai https://www.is.fi/haku/?query=peter+sallai – Pitkän kiertueen jälkeen oli kiva tehdä levy turvallisessa paikassa. Peter teki todella kovasti töitä levyn kannen eteen. Siitä ei saa hienoja t-paitoja, mutta kannessa näkee sen helvetin, josta sodassa oli kyse.on kunnostautunut myös suomalaisten silmissä. Bändiltä löytyy biisi Lauri Törnistä https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tornista (Soldier of 3 Armies), Simo Häyhästä https://www.is.fi/haku/?query=simo+hayhasta (White Death) sekä talvisodasta (Talvisota).– Huh, mikä mies Häyhä oli! Yllätyin, että hän kuoli vasta 2002. Häyhä oli alku. Olimme aina tehneet biisejä eri konflikteista ja hänen kohdallaan teimme ensimmäistä kertaa biisin ihmisestä. Mitä Törniin – tai Larry A. Thorneen https://www.is.fi/haku/?query=larry+a.+thorneen – tulee, niin olen käynyt jopa hänen haudallaan Arlingtonissa.

Entä mitä sinulle tulee mieleen sanoista sisu, talvisota ja Molotovin coctail?





Sabaton

– Hah, hah! En osaa suomea, mutta nuo sanat osaan. Ruotsi voisi jopa oppia jotain sisusta. Talvisota on ensimmäisiä lauluja, joissa teimme biisin siten, että otimme siihen jonkun näkökulman. Emme ole ennen halunneet tehdä niin, koska emme halua valita puolia. Tuntuu muuten upealta vetää noita biisejä Suomessa. Se saa veren kiehumaan, kun musiikki iskee kuulijoihin ja tuhannet ihmiset alkavat pomppia. Biisi kasvaa kymmenkertaiseksi.ei tiedä vielä, millä setillä esiintymislavoille lähdetään. Kesällä pitäisi juhlia bändin 20-vuotista taivalta ja mainostaa omaa historiakanavaa YouTubessa.– Kokoamme varmaan erillisen festarisetin. Katsotaan nyt. Uusi levy saattaa kyllä yllättää fanit.

Niin, esimerkiksi The Red Baronissa taitaa olla melko puhdas diskobiitti?

Sabaton





– Joo, Sabaton soittamassa shufflea. Onhan sekin koettava, Brodén meinaa tukehtua nauruunsa.Kun laulaja rauhoittuu, hän alkaa puhua toimittajan päällä olevasta Battle Beast -paidasta.– Battle Beast ja Beast In Black ovat kaksi kovinta bändiä minulle tällä hetkellä. Tämän tyylisen musiikin tahdissa minä olen kasvanut. Tekee mieli hyppiä ja huutaa, että antakaa kaljaa! Nämä uudet suomalaiset heavybändit tekevät kiinnostavinta kamaa tällä hetkellä.kuuluu teemabändeihin. Ruotsalaiset ovat alan pioneereja ja ylpeitä perinnöstään.– Me taisimme olla ihan ensimmäisten joukossa, eikä teemabändeissä ole mitään pahaa. Moni bändi laulaa farkuissa oluen juomisesta, eikä siinä ole mitään vikaa, mutta se on jo tehty.Itse asiassa tietyissä teemoissa pysyminen pitää Sabatonin liekkiä yllä saaden sen parhaillaan roihuamaan.– Sanojen tekeminen on joskus yhtä tuskaa. Sitten päätimme kirjoittaa historiallisista konflikteista. Näen, että niistä kauheuksista puhuminen on tärkeää tänä päivänä, kun äärioikeisto nostaa päätään kaikkialla. Joka puolella yritetään vältellä vaikeita aiheita ja se ei ole koskaan hyvä tie.Vaikka Sabatonin aiheet ovat rankkoja, he eivät halua paasata. Bändille suurin voitto on, jos joku kuulija kiinnostuu historiasta.– Mehän olemme paradoksi koko bändi. Laulamme kuolemasta ja tuhosta ja samalla olemme maailman onnellisin bändi lavalla. Musiikkia on käytetty paljon erilaisten poliittisten ideologioiden levittämiseen. Me emme tee sitä. Me kerromme vain tarinoita. Meiltä kysytään usein, että olemmeko natseja, koska laulamme toisesta maailmansodasta. No, emme todellakaan ole. Eihän kukaan sano Steven Spielbergille https://www.is.fi/haku/?query=steven+spielbergille , että hän on natsi kun teki Kadonneen aarteen metsästäjät. En välitä, kuka on maan presidentti, kun soitamme siellä. Välitän vain niistä faneista, jotka tulevat keikalle.

Vielä viimeinen kysymys: jos saisit aikakoneen ja pääsisit tapaamaan itsesi nuorena, millaisia neuvoja antaisit aloittelevalle muusikolle?

– Älä tee sitä!– No, oikeasti sanoisin itselleni, että tiedätkö mihin aiot sotkeutua? Elämäsi tulee olemaan melkoista vuoristorataa. Kun on hauskaa, tämä on parasta hommaa maailmassa. Mutta kun ei ole kivaa, tämä on pahinta hommaa koko planeetalla. Sinulla on vaikkapa salmonella ja kuumetta, meinaat pyörtyä lavalle ja oksennat aina kitarasoolon aikana. Toisaalta noistakin hetkistä selviää, koska ennen keikkaa kroppa menee aina taistelumoodiin. Siitä kivasta pitää aina maksaa tietty hinta.