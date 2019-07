Matti Nykäsen luottosäveltäjä paljastaa häkellyttäviä yksityiskohtia kaksikon hurjasta Venäjän-keikasta: varastettua kerosiinia, provikat mafialle...

Viihde

Matti Nykäsen luottosäveltäjä paljastaa häkellyttäviä yksityiskohtia kaksikon hurjasta Venäjän-keikasta: varas

Keikkailevalle muusikkokaksikolle meinasi käydä köpelösti Venäjällä





”Matti oli tavattoman kiltti ja hieno ihminen”





Matti halusi olla kaikille hyvä, eikä hän osannut sanoa ”ei”.





”Suomessa ei ole vieläkään opittu tuntemaan aitoa Mattia”

