Tässä on mäkiautokilpailun IS:n kummitiimi! Elokuussa nähdään, lyökö Mörkö jälleen sisään

Yllä olevalla videolta näet missä vaiheessa Mörkö-auton rakennus on tällä hetkellä.





Tähtitorninmäellä





Ennen kisapäivää





Katso yllä olevalta videolta Mörkö-tiimiä askarruttava pulma ja voit vastata ota kantaa -kysymykseen jutun lopussa.





– Moro ja tervetuloa! kuuluu saapuessani Kirkkonummelle Mörkö-tiimin kotivarikolle. Tiimin nimi juontuu tietenkin koko kansan suosikiksi viimekertaisissa jääkiekon MM-kisoissa nousseen ”Lempäälän Jätin” ja maailmanmestarinlempinimestä.Viime kevään MM-finaalin voittohumussateki salamapäätöksen ja ilmoitti oman joukkueensa Red Bullin järjestämään mäkiautokilpailuun Helsingin Tähtitorninmäelle. Tiimiläisiä ei tarvinnut kauan houkutella, vaan Hollfastin kaveripiiristä koostuva ryhmä muodostui nopeasti.Kaikki tiimin jäsenet ovat lähtöisin Kirkkonummelta ja osa on tuntenut toisensa aivan pienestä pitäen. Hollfastin lisäksi tiimiin kuuluvatja– Tässä on aikamoisia nikkareita mukana, meillä on diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja yksi lentäjäopiskelija, tiimin puhetorven roolin ottanut Hollfast ynnää.Kokoonpanosta ainoastaan Piela on aiemmin ollut rakentamassa mäkiautoa, mutta tiimillä on vahva usko siihen, että ”Mörkö” saadaan ehjänä maaliin.ajettavassa kilvassa lähtökohtana on, että nopein maalissa on vahvoilla voittajaksi. Red Bullin sääntöjen mukaan karisman ja esiintymistaitojen avulla hitaampikin ryhmä voi kiriä pistetaulukossa.Leikkimielisessä kisassa myös itse suunniteltu ja rakennettu mäkiauto on luonnollisesti tärkeässä roolissa.Tässä saattaa olla Mörkö-tiimin iskun paikka, sillä kunnianhimoisten suunnitelmien toteutuessa lähtöviivalle rullaa varmasti leuat loksauttava kulkuneuvo.on vielä paljon tehtävää, sillä Mörkön rakennusprosessi on vasta alkutaipaleella. Ajokin runko on hitsattu yhteen, mutta Muumit-sarjan tutuksi hahmoksi sitä ei vielä tunnista.Joni Jyllinmaan mukaan jokainen tiimin jäsen on löytänyt roolin projektissa. Työskentelyilmapiiri on tiukasta aikataulusta huolimatta pidetty rentona ja kaverille kuittaillaan tarpeen mukaan hyvässä hengessä. Lentäjäopiskelijan kontolla on vastata mäkiauton aerodynaamisista ominaisuuksista.– Mörkön kankaan täytyy päästää ilmaa läpi. Jos se ei hengitä, niin vastatuulen sattuessa Mörkö ei liiku mihinkään radalla.Rungon päälle tulevaa kangasta ei ole ehditty valita, sillä työlistan kärjessä on vielä polttavampia aiheita.Tähän mennessä tiimille eniten päänvaivaa on tuottanut mäkiauton ohjausjärjestelmä. Seuraavaksi pitäisi ratkaista, millä tavalla mäkiauton takapyörät kiinnitetään.Tiimin sisällä on eriäviä mielipiteitä kiinnitystavasta.– Pistetään pystyyn gallup! Sehän sen asian sitten ratkaisee, Hollfast keksii.näyttää Red Bull Mäkiauto GP:n suorana lähetyksenä 17.8.2019.Seuraamme myös tiiviisti Mörkö-tiimin rakennusprojektia ja valmistautumista kisaan.Yleisöllä on vapaa pääsy katsomaan kisaa Helsingin Tähtitorninmäelle.