Instagram joutui karmean kohun keskelle: Kuva kuolleesta 17-vuotiaasta Instagram-tähdestä ehti olla nähtävillä yli 12 tuntia

Viihde

Instagram joutui karmean kohun keskelle: Kuva kuolleesta 17-vuotiaasta Instagram-tähdestä ehti olla nähtävillä

https://www.instagram.com/p/BxLjCfphQ-8/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BzjFvjNBDju/