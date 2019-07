Serena Williams säkenöi täysin muokkaamattomissa kansikuvissa: ”Minut on häpäisty kehoni muotojen vuoksi” – tennistähti avautuu viime vuoden skandaaliottelusta

Viihde

Serena Williams säkenöi täysin muokkaamattomissa kansikuvissa: ”Minut on häpäisty kehoni muotojen vuoksi” – te

https://www.instagram.com/p/BzssfHDFnFM/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bzsm-PZnTQx/

https://www.instagram.com/p/Bs_1Q34nceu/