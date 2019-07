Sipe Santapukki sai päätökseen 25-vuotisen jättiprojektinsa – Apulannan rumpali on nyt käynyt kaikissa Suomen kaupungeissa

Viihde

Sipe Santapukki sai päätökseen 25-vuotisen jättiprojektinsa – Apulannan rumpali on nyt käynyt kaikissa Suomen

Kannus

Kaupungissa





Apulannasta

Kaupunkilistaus





Kaupungissa Apulannasta tunnetaan työväenliikkeen perustajiin kuuluneesta Oskari Tokoista, entisestä elinkeinoasiamiehestään Esko Ahosta – ja jatkossa ehkäpä myös Apulanta -yhtyeen rumpali Sipe Santapukista Ei, Santapukki ei ole muuttanut Kannukseen, mutta nyt hän on edes piipahtanut siellä.Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Kannus on 107. suomalainen kaupunki, jossa Santapukki, 41, on vieraillut.Suomessa on 107 kaupunkia, joten nyt rumpali on nähnyt ne kaikki!– Tultiin lauantaina junalla Oulun SuomiPop -festivaaleilta ja mainitsin, että olen käynyt kaikissa muissa Suomen-kaupungeissa paitsi Kannuksessa.– Kohta tuli kuulutus, että olemme aikataulussa edellä, joten juna seisoo Kannuksen asemalla kymmenen minuuttia. Ehdin nyt sitten käydä sielläkin, Sipe kertoo IS:lle.käymiselle Santapukilla on tarkat kriteerit.– Se ei riitä millään muotoa, että ajaa kaupungin läpi, hän sanoo.– Niistä 107 suomalaiskaupungista noin 90:ssä Apulanta on ollut keikalla. Muissa on tullut oltua lomareissulla tai piipahdettua ainakin kahvilla.Tutustuminen Kannukseen jäi siis tässä vaiheessa poikkeuksellisen pintapuoliseksi.– Tämä oli kuriositeetinomainen käväisy. Mutta tässä listauksessa jalkautuminen junasta riittää."Tämän listauksen" Santapukki aloitti jo vuonna 1994, kun Apulanta alkoi tehdä enemmän keikkoja.– Tulostin silloin koulun kopiokoneella ison Suomen-kartan huoneeni seinälle. Siihen aloin lisätä nastoja niihin paikkohin, joissa käytiin. Niistä näki hyvin, missä kierrettiin.tuli 1990-luvulla ensin teiniyleisön suosikki. Fanipostia virtasi "satoja ja taas satoja" postikortteja ja kirjeitä kuukaudessa.Kartalle Sipe laittoi myös nuppineuloja, missä tahdissa mistäkin päin Suomea saapuneisiin tunteenpurkauksiin saatiin vastattua.Sittemmin nuppineulat ja nastat ovat vaihtuneet digitaaliseen tietokantaan Apulannan kaikista keikoista. Tietokantaa voi selata Apulandiassa, Lahden Hennalan Apulanta -museossa.– Olen aina ollut vähän nörtti. Minulla on aina ollut ylhäällä kaikki keikat, paikat ja päivämäärät. Siksi digitalisoiminenkin oli helppoa, Santapukki sanoo.on toki Apulannan neljännesvuosisataisen uran aikana helpottunut, sillä kaupunkien määrä on Suomessa vähentynyt kuntaliitosten kautta.Toisaalta Apulanta on esiintynyt paikkakunnilla, jotka eivät ole kaupunkeja.– Tämän homman hienoimpia puolia on se, että kotimaa on tullut todella tutuksi. Pystyy omakohtaisesti muistelemaan, millaista on vaikkapa Sonkajärvellä, Ämmänsaaressa tai Ilomantsissa.

No millaista on Sonkajärvellä?

No millaista on Sonkajärvellä?

