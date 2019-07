Amerikkalaisräppärit boikotoivat Ruotsia esiintymispaikkana – maailmantähdet osoittavat tukeaan tutkintavankeudessa olevalle Asap Rockylle

Viihde

Amerikkalaisräppärit boikotoivat Ruotsia esiintymispaikkana – maailmantähdet osoittavat tukeaan tutkintavankeu

https://twitter.com/Tyga/status/1149361439821504517

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://twitter.com/tylerthecreator/status/1148306389871104001

https://twitter.com/ScHoolboyQ/status/1148344342521585664

https://twitter.com/NICKIMINAJ/status/1148758995961647104

https://twitter.com/Caradelevingne/status/1148656144308756482

https://www.instagram.com/p/Bztv847hucC/