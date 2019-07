Viihde

Janita Lukkarisen syöpätaistelussa yllättävä koettelemus: ”Tämä tuli minulle shokkina”

https://www.instagram.com/p/Bz4qVZ3Jfci/

Janita Lukkarisen syöpä uusiutui ja hänellä on edessään uusi, kaksi kuukautta kestävä hoitojen taival.Tv-persoona julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän kertoo ensimmäisen hoitokerran olevan takana päin.– Tämä tuli minulle shokkina, että kroppani on jo nyt näin väsynyt, hän kertoo kuvatekstissään englanniksi.– Vuosi sitten kun pääsin ekan kerran hoitojen välissä kotiin muistan, kuinka makasin minun vanhempien sohvalla sikiöasennossa itkien ja huutaen "Mä en selviä tästä, auta mua Luoja", Lukkarinen kirjoittaa julkaisussaan.– Mun vanhemmat oli mun vierellä pelosta jäykkinä ja yrittivät lohduttomina auttaa omaa lastansa parhaansa mukaan. En pysty muistamaan monesko hoito silloin oli takana.Lukkarinen ei muista edellisestä hoitorupeamasta, että hoidot olisivat olleet yhtä väsyttäviä. Hän kertoo julkaisussaan, ettei saa nukuttua, koska lääkitys ja syövästä aiheutuvat kivut pitävät häntä hereillä.Lukkarisen elämä kääntyi päälaelleen reilu vuosi sitten, kun hän sai lääkäriltä pysäyttäviä uutisia. Useiden eri oireiden takia lääkärissä ravanneen naisen kerrottiin sairastavan lymfoomaa eli imusolmukesyöpää.Joulukuussa 2018 pahimman piti olla ohi. Lukkarinen hehkutti sosiaalisessa mediassa, kuinka syöpähoidot olisivat nyt taakse jäänyttä elämää.Keväällä vanhat tutut oireet, väsymys, kipu ja pahoinvointi kuitenkin palasivat. Hälytyskellot alkoivat soida.– Kuten moni jo tietää, mun harvinainen lymfooma on palannut ja tällä kertaa täytyy lyödä vielä hurjemmin syöpää vastaan, hän kirjoitti kesäkuussa Instagram-päivityksessään.– Tämä on vasta alkusoittoa ja jaksan vielä hymyillä. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta.14.7.2019 klo 16:12 korjattu artikkelin Ingressistä kirjoitusvirhe.