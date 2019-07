Erika Vikmanin tangokuningatarvuosi sai hurjan alun – muistelee tapausta huvittuneena: ”Tulipahan opittua, että tämä on vaarallinen ammatti”

Viihde

Seinäjoen Tangomarkkinoilla on totuttu vuosien varrella näkemään runsain joukoin edellisvuosien tangokuninkaita ja -kuningattaria. Tämäkään vuosi ei ole poikkeus, sillä Seinäjoelle on jälleen saapunut useita takavuosien kuninkaallisia nauttimaan Tangomarkkinoiden ainutlaatuisesta tunnelmasta.Yksi heistä on, joka kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoella kolme vuotta sitten. Vikmanille Tangomarkkinat tulivat tutuksi jo lapsena, sillä hän tapasi vierailla tapahtumassa vanhempiensa kanssa lähes joka kesä.– Tangomarkkinat kuului aina lapsuuteni kesiin. Tällä on iso merkitys mun elämälle, ehkä sen takia aikanaan hakeuduin kilpailuun myös itse, Ilta-Sanomien Seinäjoella tapaama nainen pohtii.Vikmanin kesä on ollut kiireinen. Hän työstää parhaillaan uutta albumiaan ja tähdittää Danny -musikaalia Valkeakosken kesäteatterissa. Työkiireiden keskeltä löytyy kuitenkin Vikmanin mukaan aina aikaa Tangomarkkinoille.– Tänä vuonna ehdin tänne harmikseni vain yhdeksi päiväksi, mutta otan tästä nyt sitten kaiken mahdollisen irti.– Tuntuu hyvältä tulla tänne. On kuin kotiin tulisi. Toisaalta tähän liittyy aina hyvin jännittäviä muistoja ja minullakin nousee jopa pieni jännitys pintaan, nainen nauraa.Tangokuningattaren uuden albumin on määrä ilmestyä alkuvuodesta. Tangoa levyllä ei kuitenkaan kuulla, vaan Vikman kertoo kyseessä olevan suomenkielinen pop-albumi, johon vaikutteita on otettu muun muassa edesmenneenmusiikista.– Mutta se ei tarkoita, että tango jotenkin lähtisi minusta. Se tulee aina olemaan osa mua ja rakastan sitä, mutta musiikin ammattilaisena voi aina kehittyä ja mennä siihen suuntaan, mikä tuntuu luontevalta, hän pohtii.Vikman painottaa, ettei missään nimessä häpeile tangokuningattaruuttaan. Päinvastoin, hän kertoo olevansa taustastaan äärimmäisen ylpeä.– Ihmiset saattavat luulla, että haluaisin karistaa pois sen tangokuningattaruuden. Enhän mä tietenkään kulje kruunu päässä tuolla arkena, mutta tangokuningattaruus on mielestäni sellainen asia, josta voi olla helvetin ylpeä, nainen täräyttää.– Tango on hieno asia ja tärkeä sekä mulle, että suomalaisille. Ja hei, saan sentään kutsua itseäni kuningattareksi, hän nauraa.Omasta tangokuningatarvuodestaan Vikmanilla ei omien sanojensa mukaan ole juuri muistikuvia. Kiire oli kova ja töitä sai paiskia paljon. Nainen painottaa, ettei tangokuningattaruus ja sen mukanaan tuoma julkisuus sovi kaikille.– Yleensä sen vuoden perusteella voi määritellä, jaksaako jatkaa tällä uralla vai ei. Omalla kohdalla tuntui ainakin siltä, että ihan oikealla tiellä ollaan.– Omalla kohdallani se oli vähän hakemista ja opettelua. Oli ihmisiä, jotka lupailivat paljon ja otti aikansa löytää ne oikeat ihmiset ympärilleen, Vikman muistelee.Vikman kertoo seuraavansa Tangomarkkinoita ja erityisesti kuningatarkilpailua edelleen suurella mielenkiinnolla. Illan finaalia nainen ei ehdi jäädä katsomaan, sillä kesäteatterin näytökset pitävät hänet kiireisenä koko viikonlopun.– Haluan kuitenkin heti tietää, ketkä ovat uudet kuninkaalliset, hän toteaa.Tangokuningatarvuosi on työtahdiltaan hurja ja pitää usein sisällään satoja keikkoja ympäri Suomen. Suomi ja sen tanssilavat tulevat vuoden aikana kuninkaallisille tutuksi. Vikman oli kruunaushetkellään vasta 23-vuotias ja vasta ajokortin saanut.– Olin silloin vasta saanut ajokortin. Kun tulin ensimmäisen kerran tänne Pohjanmaalle keikalle, niin ajoin autoni ulos tieltä niin, että sen nokka meni aivan ryttyyn, Vikman tunnustaa huvittuneena.– Tulipahan opittua, että tämä on oikeasti vaarallinen ammatti. Kohelluksilta ei ole säästytty, nainen nauraa.Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänä iltana kello 19 alkavassa finaalissa. Lähetyksen televisioi suorana AlfaTv.