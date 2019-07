Ruisrockin legendaarinen sorsamies häkeltyi, kun kuuli ”valevaarin” huijauksesta – uimari Timmi Tuutti kertoo, mitä hänelle kuuluu

Viihde

Ruisrockin legendaarinen sorsamies häkeltyi, kun kuuli ”valevaarin” huijauksesta – uimari Timmi Tuutti kertoo,





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavalla kerralla sorsamies ostaa Ruisrock-lippunsa

Sorsamies-Tuutin kesä menee kättä parannellessa ja MM-kultajahdissa





Timmi Tuutti on oikea vesipeto





Inspiraatiota Mikko ”Peltsi” Peltolalta