Kristen alkoi esittää Kylie Jenneriä ja pian hänestä tuli naisen ilmielävä kaksoisolento – hurja yhdennäköisyys häkellyttää sosiaalisessa mediassa

Viihde

Kristen alkoi esittää Kylie Jenneriä ja pian hänestä tuli naisen ilmielävä kaksoisolento – hurja yhdennäköisyy

https://www.instagram.com/p/Bznn4kFhY84/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/ByffyBQhZ74/

https://www.instagram.com/p/Bn9A5lonNUO/