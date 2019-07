Viihde

Kuinka hyvin tunnet tosi-tv-tähdet? Testaa taitosi IS:n jättivisalla!

<section><h2><p>Megavisa: Tunnetko tosi-tv-tähdet? </p></h2></section><section><h2><p>Kuka on tämä MTV-tähti?</p></h2></section><section><h3><p>Kuka on tämä suomalainen tv-kasvo?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä kaunotar, kenen rakkaudesta miehet taistelivat?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä suomalainen kikkaratukka?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä 2017 kihlautunut mies on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä Amanda Harkimollekin tuttu tosi-tv-mies?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä MTV:llä esiintynyt tv-tähti on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä eräästä suomen realityohjelmasta maailman tietoisuuteen ponnahtanut suomalaismies on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä MTV:n brittitähti on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä nainen, joka koetteli rakkauttaan viettelysten saarella?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä vuonna 2009 valvovan silmän alla kilpaillut nainen?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä realitysarjasta rakkauden löytänyt mies on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on tämä pitkä mies?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä alttarille astellut nainen on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä nainen on, kenen iholla oltiin vuonna 2017?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä tv:stä tuttu amerikkalaiskaunotar on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä brittiläinen tv-kasvo on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä parisuhdettaan saarelle koettelemaan lähtenyt suomalaismies on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä amerikkalainen realitytähti on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä suomalaisessa realitysarjassa esiintynyt mies on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä Love Island -kilpailija on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä palomies on?</p></h3></section><section><h3><p>Isoveli valvoi tätä miestä Suomen tosi-tv-ohjelmassa. Kuka hän on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka tämä ruotsalainen tosi-tv-tähti on?</p></h3></section><section></section><section></section>

Pystytkö tunnistamaan nämä tosi-tv:stä tutut kasvot tässä IS:n megatestissä?Testiin on valittu 24 tosi-tv-tähteä, ja tiedossa on laaja kirjo megajulkkiksista kerran tv:ssä esiintyneisiin henkilöihin.Luvassa on telkkarivirittyneitä aivonystyröitä ravisutteleva reality-koettelmus.Jos testi ei aukea alle, voit pelata sitä tästä linkistä https://www.riddle.com/view/200827

