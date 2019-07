Sara Sieppi piti täydellisen sometauon viidakossa – seuraukset yllättivät missikaunottaren: ”Se oli todella vapauttavaa”

Viihde

Sara Sieppi piti täydellisen sometauon viidakossa – seuraukset yllättivät missikaunottaren: ”Se oli todella va

Kesän

Saarella hengaili yksi käärme.





alussa missikaunotar Sara Sieppi https://www.is.fi/haku/?query=sara+sieppi palasi Selviytyjät-sarjan kuvauksista.Kuvauksien tapahtumista hän ei saa kertoa tuotantoyhtiön kanssa solmitun sopimuksen vuoksi – onhan kyseessä tuleva tv-ohjelma. Hän kertoo kuitenkin valmistautumisestaan saaren koettelemuksiin.Sarjan kuvauksia edelsi muun muassa psykologin haastattelu, jossa varoiteltiin mielenterveyteen kohdistuvista riskeistä.– Kerrottiin, miten pää tulee hajoamaan ja miten siihen pitää valmistautua. Oli vähän pelottavaakin, kun sanottiin, että siellä saarella nousevat kaikki rankat kokemukset pintaan, mitä elämän aikana on tapahtunut, kuvailee Sieppi.– Ei se mikään kesäloma ollut. Tiesin, että kokemus tulisi varmaan olemaan hyvin erilainen kuin sen päässään kuvitteli. Ja niinhän se menikin.Netistä Sieppi löysi aikaisempien kilpailijoiden keinoja valmistautumisesta koettelemukseen.– Selvää oli, etten minä mitään laihdutuskuuria sinne pitänyt, koska tiesin, että ruokaa olisi kohta hyvin niukasti. Annoin mennä ja söin kunnolla ennen sitä, Sieppi kertoo ja nauraa.– Urheilin normaalia enemmän, ja keskityin henkiseen puoleen.Vasta saarelle päästyään Sieppi sisäisti olevansa Selviytyjissä.– Formaatin idean tajuaa vasta sitten kunnolla, kun pääsee perille. Siellä on vastassa todella vain se tyhjä saari. Kaikki rakennetaan itse. Se oli siistiä, mutta samaan aikaan ihan hullua.Saarella todellisuus iski kasvoihin: ruuan vähyys ja viidakon eläimet. Sieppi paljastaa, että leirillä luikersi kilpailijoiden lisäksi eräs matelija, joka vieraili säännöllisesti.– Siellä hengaili yksi käärme. Se kävi useasti, mutta ei me kuitenkaan nimetty sitä. Ainakaan muistaakseni – niillä ravintomäärillä muisti ei ollut ihan huippuluokkaa. Kaikkeen tottui kuitenkin.”Tavisten” kanssa kilpailu asetti Siepille omia haasteita. Hän kertoo, että ennen kilpailuun lähtöä tietyt seikat jännittivät.– Kilpailuun lähti kahdeksan ”julkkista” ja kahdeksan ”tavista”. He voivat valehdella kaiken itsestään. Tavallaan he saavat kertoa sellaisen stoorin, mitä haluavat. Minun mielestäni se oli heille etu. Kyllä minä olisin itse ainakin tehnyt niin. Heillä myös tulisi varmasti olemaan jonkinlaisia ennakkoluuloja meitä kohtaan. Ne yleensä voivat osoittautua kuitenkin täysin vääriksi.

Selvisikö siellä sitten, että joku valehteli tai huijasi?

– Siellä oli kaikenlaista, Sieppi naureskelee ja katkaisee nopeasti utelun kuvauksista.Kilpailuun osallistuvilta kiellettiin sosiaalisen median käyttö kuvausten ajaksi. Siepin sisko hoiti ajastettuja päivityksiä kesäkuuhun asti.– Oli ihan superihanaa (pitää sometauko). Mietin aluksi, että miten mä selviän siitä, mutta se oli todella vapauttavaa.Sieppi kertoo, että pitkä tauko toi mukanaan yllättäviä ongelmia.– Kun palasin Suomeen, elämä jatkui ennallaan. Yllättävän vaikeaa oli palata rutiineihin. Mulla meni siinä todella pitkään ja ehkä osittain on vieläkin tosi vaikeaa. Myös ihmiset olivat todella kiinnostuneita, miten on mennyt. Mutta itse haluaisin olla nyt vaan kotona.