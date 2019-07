Miss XL -voittaja Johanna Karjunen erosi ja aloitti uuden elämän Espanjassa: pian rakkaus italialaisen Giuseppen kanssa roihahti

Viihde

Muistatko Miss XL -voittaja Johanna Karjusen? Erosi, jätti kohujulkisuuden ja muutti Espanjaan: uusi onni löyt

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi





Alussa









Romanssi





Giuseppe

Naimisiinmenosta