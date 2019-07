Blockfest otti kantaa Asap Rockyn pahoinpitelysyytteisiin – supertähden puolustelu herättää kuumia tunteita sosiaalisessa mediassa

Viihde

Blockfest otti kantaa Asap Rockyn pahoinpitelysyytteisiin – supertähden puolustelu herättää kuumia tunteita so





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.instagram.com/p/Bzus2klFGrW/

https://www.instagram.com/p/BzvvLCqoxIM/