Sabina Särkkä ja Sara Sieppi juhlivat hulppealla rantaklubilla Marbellassa – polttareitaan viettävä Sabina säteili uimapuvussa: ”Tuleva morsian!”

Viihde

Sabina Särkkä ja Sara Sieppi juhlivat hulppealla rantaklubilla Marbellassa – polttareitaan viettävä Sabina sät

https://www.instagram.com/p/BzvRatHngbN/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BzvOfE7Aax0/