Osaatko ratkaista kelloarvoituksen – kuinka paljon venäläinen kello on?









Sosiaalisessa mediassa kiertää kelloarvoitus, joka on kirvoittanut kipakan keskustelun ja moni kommentoija väittää tietävänsä kysymykseen monta oikeaa vastausta. Vastauksia on tiettävästi kuitenkin vain yksi.Kyse on arvoituksesta, jossa Dima-niminen mies näki museossa vieraillessaan seinällä erikoisessa asennossa olevan kellon. Kellotaulussa ei ollut numeroita, ja kaikki kellon viisarit olivat yhtä pitkiä, jolloin sekunti, minuutti ja tuntiviisaria ei pystynyt erottamaan toisistaan. Muuten kello toimi kuten tavallinen kello toimii. Dima huomasi, etteivät viisarit ”nytkähdelleet”, vaan liikkuivat tasaisesti koko ajan, kukin omaan tahtiinsa.Dima otti kuvan kellosta. Ohessa on kuva tuosta kellotaulusta kyseisellä hetkellä. Huomaa, että kello oli mahdollisesti aivan vinossa seinällä, eli kello 12:n kohta voi olla missä tahansa. Kysymys kuuluu: kuinka paljon kello oli, kun Dima otti kuvan, eli kuinka paljon se on tässä kuvan kellossa?Tarinan mukaan tämä arvoitus olisi esitetty 13–14-vuotiaille teineille Venäjällä. Osaatko sinä ratkaista pulman? Vastaa alle oma arvauksesi. Oikea vastaus julkaistaan myöhemmin tänään tiistaina tällä sivulla.