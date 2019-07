Tähtiartisti Alma ilmiliekeissä Ruisrockissa – heitti lavalla purevan kuittauksen viime aikoina saamastaan kritiikistä: ”F*ck that”

Viihde

Tähtiartisti Alma ilmiliekeissä Ruisrockissa – heitti lavalla purevan kuittauksen viime aikoina saamastaan kri





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Poptähti Alma esiintyi loppuumyydyn Ruisrock-festivaalin avajaispäivänä perjantaina Rantalavalla kello 19.45. alkaen.Kun Alman keikka alkoi, Rantalavan eteen oli pakkautunut valtava yleisömeri odottamaan varta vasten Alman keikkaa. Keltahiuksinen idoli asteli lavalle itsevarmasti ja sai yleisön riehaantumaan täysin.Alma on yksi Suomen tällä hetkellä kansainvälisesti lupaavimpia artisteja. 23-vuotiaan tähden ensimmäiset kappaleet ovat nousseet soitetuimpien kappaleiden listoille muun muassa Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Itävallassa ja Saksassa.Poptähti esitti Ruisrockissa kaikki tunnetuimmat kappaleensa. Yleisö tanssi Chasing Highs-, Dye My Hair-, Karma- ja Phases-kappaleiden tahtiin villisti ja lauloi mukana.Alman ensimmäiset kappaleet ovat olleet valtavan suosittuja, joten tähden fanit odottavat jo kuumeisesti ensimmäistä täyspitkää studioalbumia. Alun perin kerrottiin, että albumi ilmestyisi huhtikuussa 2019. Keväällä Alma kuitenkin tiedotti, että hän lykkää albuminsa julkaisemista tulevaisuuteen. Hän myös siirsi paljon odotetun kiertueensa aikataulua.Ruisrockin Rantalavalla Alma nosti esiin kevään ja kesän aikana velloneen kritiikin. Hän sanoi mikrofoniinsa napakasti, että on lukenut viime aikoina ”ilkeitä kirjoituksia” itsestään.– Sanon vaan, että f*ck that, me ollaan valmiita kun me ollaan, Alma sanoi päättäväisesti.– Oon valmis nyt, rakastan teitä, hän jatkoi ja hymyili onnellisena lavalla.Keikan lopuksi hän esitti supersuositun Chasing Highs -hittinsä huutavalle ja tanssivalle yleisölle.– En halua ikinä lähteä tältä lavalta. Järkkärit, tulkaa hakemaan mut! Alma huusi lavalla ennen poistumistaan.