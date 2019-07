Rakastetun kuningataräiti Elisabetin häijy puoli salattiin visusti julkisuudelta – kuiskutti lounaalla korvaan täysin hävyttömän kommentin

Viihde

Rakastetun kuningataräiti Elisabetin häijy puoli salattiin visusti julkisuudelta – kuiskutti lounaalla korvaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Ei sietänyt prinssi Philipiä









”Kuninkaallisen perheen paras näyttelijä”