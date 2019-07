David ja Victoria Beckham juhlivat 20. hääpäiväänsä – jalkapalloilija lausui legendaariset sanat nähtyään Spice Girls -tähden ensimmäistä kertaa

Viihde

David ja Victoria Beckham juhlivat 20. hääpäiväänsä – jalkapalloilija lausui legendaariset sanat nähtyään Spic

https://www.instagram.com/p/BzfHWo0noBu/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BzfKBhTBcLx/





https://www.instagram.com/p/BTmcZqFhTUp/?utm_source=ig_embed









https://www.instagram.com/p/ByNcRW9hOfW/