Raksamiesten huutelusta nousi mylläkkä – nyt julkkisnaiset kertovat, millaista ahdistelua he kohtaavat päivittäin: ”Kaikki katseet kääntyvät rintoihin”

Raksamiesten huutelusta nousi mylläkkä – nyt julkkisnaiset kertovat, millaista ahdistelua he kohtaavat päivitt





”Ihmeteltiin, miten rintani olivat niin isot ja olenko kenties ottanut silikonit”

Epäasiallista kohtelua, huutelua ja tuijottelua kohtaa joka paikassa





”Myös naisilta tulee ala-arvoisia kommentteja”





Ahdistavat ajatukset tulivat uniin