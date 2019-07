Viihde

Ex-missi Satu Aarnio ja liikemies Petri Aarnio: Avioero! Liitto kesti alle kaksi vuotta

Satu ja Petri Aarnio

ovat eronneet alle kaksi vuotta kestäneen avioliiton ja neljän vuoden yhteisen elämän jälkeen.IS tavoitti Sadun kesken työkiireiden. Tyylikäs Satu kertoi IS:lle erosta.– Tietonne erostamme pitää paikkansa. Olemme Petrin kanssa eronneet, mutta en halua yksityisasiaani nyt enempää kommentoida, Satu vahvisti kohteliaasti uutisen.IS tavoitti myös Petri Aarnion, joka vastasi kohteliaasti, ettei hänellä ole Sadun sanoihin lisättävää.2008 Satu Tuomisto tapasi liikealalla työskentelevän Petri Aarnion lentokentällä työmatkan yhteydessä vuonna 2015.He tiesivät toisensa entuudestaan yhteisten tuttavien kautta. Suhde lähti toden teolla käyntiin lentokentällä tapaamisen jälkeen ja syveni seurusteluksi.Sen jälkeen suhde etenikin vauhdilla. Kihlat solmittiin helmikuussa 2016, ja samoihin aikoihin pariskunta muutti saman katon alle.tavaransa Helsingissä sijainneesta ”sinkkukodistaan” kihlattunsa kolmikerroksiseen Espoon-kotiin. Siellä he asuivat yhdessä Petrin, Petrin lasten ja yhteisten koirien kanssa näihin päiviin asti.Upeassa, Petrin itse vuonna 1999 rakentamassa kodissa on muun muassa oma kuntosali, viinikellari ja komea leivinuuni.Satu kuvaili perheen yhteiseloa Espoossa usein hyvin lämpimästi. Hän kertoi nauttivansa siitä, että oman kodin ikkunoista aukeaa kaunis järvimaisema, ja että ulkona oleminen on lähellä heidän molempien sydäntä.– Kun iltaisin tulen kotipihaan, tuntuu kuin tulisin lomalle kesämökille, Tuomisto kuvaili kotielämäänsä IS:lle vuonna 2017.tanssittiin lähipiirin kesken elokuussa 2017. Niissä oli metsästysteema, sillä metsästäminen on sekä Sadun että Petrin pitkäaikainen suosikkiharrastus.Satu kertoi jo hyvissä ajoin ennen häitä, että häiden myötä hänestä tulee rouva Aarnio.Sadulla ja Petrillä ei ole yhteisiä lapsia, mutta liiton myötä Sadusta tuli äitipuoli 13 vuotta itseään vanhemman ex-miehensä aiemmasta liitosta syntyneille, jo teini-ikäisille lapsille.aina tarkka siitä, mitä kertoo yksityiselämästään julkisuuteen. Hän on usein kertonut, että julkisuus ja missivuodet opettivat häntä olemaan varuillaan omista asioistaan.Kun Sadusta ponnahti koko Suomen tuntema julkkis missikruunun voittamisen jälkeen, neljän vuoden suhde nuoruusvuosien poikaystävän kanssa kariutui missivuoden kesällä.Suhteestaan Petri Aarnion kanssa hän kertoi kuitenkin suhteen ensi metreiltä lähtien avoimesti ja hyvin onnellisen oloisena.kesänä Satu kuvaili parisuhdettaan IS:n haastattelussa kauniin sanoin:– Meidän onnemme tulee läsnäolosta ja arkisista asioista. Ei suhde voi olla pelkkää ilotulitusta ja juhlaa. Tärkeää on tulla puolitiehen vastaan ja yrittää itse toimia niin, että se yhteinen arki on mahdollisimman mukavaa, entinen Miss Suomi kuvaili.