Joel Harkimo joutui viikonloppuna tiukkaan testiin – tapasi viimein Janni-rakkaan karjalaisen suvun: ”Tulikoe läpäisty!”

Viihde

Joel Harkimo joutui viikonloppuna tiukkaan testiin – tapasi viimein Janni-rakkaan karjalaisen suvun: ”Tulikoe

https://www.instagram.com/p/BzUyzobAnPF/

https://www.instagram.com/p/BzSTik4gloF/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy