Tässä tulevat suomalaiset luomumissit! Kuka on suosikkisi bikineissä poseeraavista kaunottarista?

1. Tiia Aalto, 19, Espoo









2. Ilona Olkkonen, 19, Jyväskylä









3. Suvi Kalliomäki, 25, Valkeakoski









5. Essi Tähkä, 23, Turku









6. Salla Lehtonen, 20, Turku









7. Vilma Halme, 21, Kouvola









8. Emilia Lepomäki, 21, Pori









9. Jutta Hongisto, 19, Kaarina









10. Jenni Tikka, 24, Kuopio









Tänäkin vuonna kruunataan jälleen uusi Miss Eloweena, lyhyemmin Miss EW 2019.Kilpailussa kaikki kauneuskirurgiset toimenpiteet on kielletty. Myös näkyvät tatuoinnit, hiustenpidennykset ja irtoripset ovat kiellettyjä. Henna Peltosen luotsaaman kisan finalistit ovat kiertäneet missikiertueellaan muun muassa Turussa, Tampereella sekä Vantaalla.Kiertueella misseille järjestettiin valmennuksia ja he pääsivät tutustumaan myös hyväntekeväisyyteen. Finalistit kävivät ilahduttamassa palvelutalo Aurinkosäätiön asukkaita sekä tutustuivat Turun eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan.Yhdeksän finalistia kuvattiin kiertueella uimapuvuissa Turun saaristossa upealla Haukan tilalla. Finalisti numero neljä on jättäytynyt kilpailusta.Kuka alla olevista misseistä on suosikkisi? Jutun lopusta löytyy äänestys, jossa voit antaa äänesi.Miss EW -finaali käydään 10.8.2019 Hämeenkylän Kartanossa.Finalistit voi bongata tulevana viikonloppuna 28.6. Kauppakeskus Veskan muotinäytöksessä sekä 29.6. Teboil Pirkanhovin Romuralli -tapahtumassa.Kuvat: Sanna HellekoskiMeikki ja hiukset: Iitu Kettunen ja Minna VänttinenKukkakimput ja kukkakoristeet Floramore