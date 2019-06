Michael Jacksonin kuolemasta 10 vuotta: tällaiset olivat velkaantuneen popin kuninkaan viimeiset hetket – rajasi testamentista pois jopa oman isänsä

Viihde

Michael Jacksonin kuolemasta 10 vuotta: tällaiset olivat velkaantuneen popin kuninkaan viimeiset hetket – raja

Kohtalokkaat viimeiset hetket





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ex-vaimo jäi ilman perintöä





Villit salaliittoteoriat





Uutuusdokumentti hätkähdytti maailmaa









Jälkikasvu järkyttyi