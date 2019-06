Lukijoiden suosikit kesäheiloiksi ovat Päivi Räsänen ja Sampo Kaulanen – näillä julkkiksilla oli vähiten ottajia

Viihde

<section><h2><p>Kuka on unelmien kesäheilasi? </p></h2><p><p>Vuoden odotetuin testi on täällä jälleen! IS:n unelmien kesäheilatestillä selvität, kenelle sydämesi todellisuudessa kuuluu.</p></p></section><section><h2><p>Marko "Mörkö" Anttila</p></h2><p><p>Löikö Mörkö sisään? Kyllähän se löi! Heilani on lempeä jättiläinen, joka ratkaisee tiukassa paikassa.</p></p></section><section><h3><p>Kevin Lankinen</p></h3><p><p>Katseemme kohtaavat kirjaston hyllyjen välissä, kun hapuilemme samaa suurteosta. Rakkaani torjuu kilpakosijat vaikka ilman mailaa.</p></p></section><section><h3><p>Kaapo Kakko</p></h3><p><p>Ei se mailan koko vaan se, miten sitä käyttää. Kaapo pistää kaikkien päät pyörälle ja on päivänselvä heiladraftin ykköskierroksen varaus: Kehityspotentiaali on huikea!</p></p></section><section><h3><p>Tempparit-Iiro</p></h3><p><p>Heilani on kaikkien vanhempien unelma ex-vävy, Tempparien Iiro! Nappaan itselleni ronskin Iiron hänen kävellessään Teatterin vip-jonon ohi luksuskelloaan heilutellen. </p></p></section><section><h3><p>Tempparit-Juho</p></h3><p><p>Kesädrinkit maistuvat liiankin hyvin Juhoni kainalossa, kunnes hän vaihtaa minut salamannopeasti johonkin toiseen. Pellavapäisellä Juholla on kaksi puolta. Hiljainen ja kiltti ulkokuori saa täysin toisenlaisia ulottuvuuksia keskiyöllä.</p></p></section><section><h3><p>Antti Rinne</p></h3><p><p>Kukapa ei avokätistä miestä haluaisi! Puhuu pään pyörälle ilmiöpöydässä, sitten miljardi sinne, toinen tänne kaikkeen kivaan – lopuksi äijäfeministi kuiskaa korvaan: Nyt synnytystalkoisiin, rakas.</p></p></section><section><h3><p>Juha Sipilä</p></h3><p><p>Kiihkeää kikyilyä! Ajelemme hyväkuntoisia maaseudun teitä viljapeltojen loisteessa kohti auringonlaskua ja poimimme juhannusyönä neliapiloita tyynyn alle. </p></p></section><section><h3><p>Sauli Niinistö</p></h3><p><p>Vakaa oma turvakallioni. Kuuntelemme yöt lepakoita, keräämme päivät kedon kukkasia ja illalla hän ohjaa jollamme kohti Naantalin aurinkoa.</p></p></section><section><h3><p>Bachelor-Toffe</p></h3><p><p>Näennäisesti tyyni palomieheni on kykeneväinen keskustelemaan tunteistaan, mutta pinnan alla saattaa kuohua. </p></p></section><section><h3><p>Samu Haber</p></h3><p><p>Joka äidin unelmavävy. Rento ja lupsakka moottoriturpani vie minut Hollywoodin kukkuloille. </p></p></section><section><h3><p>Pyhimys</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Yksinään me täällä ryömitään, mutta minullapas on seuranani oma jättiläinen, joka ei ole mitään teflonia. Viihdymme kesäisin piknikillä ja viltin painoksi asettelemme hänen Emma-patsaansa.</span></p></p></section><section><h3><p>Lauri Tähkä</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Onko olemassa rakkautta, onko olemassa kosketusta? No, meillä on! Rakkautemme syntyi suosta ja sai vedenkin palamaan. Rakkautemme on tasainen ja loputon kuin Pohjanmaa.</span></p></p></section><section><h3><p>Wallu Valpio</p></h3><p><p>Heilani on siiderinraikas äidinpoika, joka on saanut minut pauloihinsa puhumalla minut pyörryksiin. Kesän lopussa Walluni iholla on jälleen uusi naisen nimi.</p></p></section><section><h3><p>Kim Herold</p></h3><p><p>Ah, niin raamikas heilani on supliikki suomenruotsalainen, jonka jutuista osa menee väistämättä ohi, mutta minulle riittää hänen pyykkilautavatsansa.</p></p></section><section><h3><p>Sampo Kaulanen</p></h3><p><p>Osallistuin Facebook-arvontaan ja voitin Sampo Kaulasen! Rakkaani selviytyy missä vaan ja ilahduttaa persoonallisilla rakkauskirjeillään.</p></p></section><section><h3><p>Roope Salminen</p></h3><p><p>Pois tieltä Enbusket ja Veitolat, Salminen on minun! Liplutamme yhdessä varpaitamme kylpylässä ja putoamme toistemme syleilyyn.</p></p></section><section><h3><p>Juhani "Tami" Tamminen</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">It´s been a long way baby! High risk, high reward! Backhand, forehand, pum-pum-pum ja laatta häkkiin!</span></p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Heikki</p></h3><p><p>Alkuun Heikki suhtautuu varauksella kaulatatuointiini ja kielikoruuni, mutta loppukesästä sisustan jo hänen miesluolansa. Yhdessä teemme maailmasta paremman paikan. </p></p></section><section><h3><p>Sami Kuronen</p></h3><p><p>Rakkautemme on yhtä maailmansyleilevää kuin Sami Kurosen sivuille ojennetut kädet. You were born to be my baby, oma pellavapääni!</p></p></section><section><h3><p>Ismo Leikola</p></h3><p><p>Rakkaani suoltaa vitsejä siihen tahtiin, että vatsalihakseni supistelevat kuin Ostoskanavan Abtronicilla.</p></p></section><section><h3><p>Sami Hedberg</p></h3><p><p>En saanut miehenpuolikasta, vaan kokovartalomiehen. Rakkaus kestää kesän ennen kuin hän joutuu palaamaan konttorille.</p></p></section><section><h3><p>Jussi Halla-aho</p></h3><p><p>Ullatus! Istumme lähekkäin viltillä vanhassa Eirassa nuivuuksia laukoen, lasit laadukasta Trimbach-valkoviiniä käsissämme. Se on vot, kyllä mestari on mestari.</p></p></section><section><h3><p>Hätä-Miikka</p></h3><p><p>Mä viihdyn hiton hyvin himassa, kun rinnallani loikoilee oma aina hyväntuulinen gasellini.</p></p></section><section><h2><p>Kuka näistä mieshahmoista on eniten mieleesi?</p></h2></section><section><h3><p>Minne näistä lähtisit lomalle?</p></h3></section><section><h3><p>Millä liikut mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on paras ruokajuoma?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on horoskooppimerkkisi?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä näistä lähtisit etsimään puolisoa?</p></h3></section>





<section><h2><p>Kuka julkkisnaisista on unelmien kesäheilasi?</p></h2><p><p>Kesän odotetuin testi on täällä jälleen. IS:n armoton kesäheilatesti paljastaa, kuka todellisuudessa kuuluisi rinnallesi keskikesän yöttömään yöhön.</p></p></section><section><h2><p>Janni Hussi</p></h2><p><p>Oma pieni tehopakkaukseni selviytyy vaikka sukumökilläni. Hän laittaa minut ja samalla koko sukumme kuntoon. Juhannusyönä ei juosta pellolla, vaan tehdään syväkyykkyjä ja ämpärijumppaa.</p></p></section><section><h3><p>Amanda Harkimo</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nyt Amanda saunoo. Se valvoo se riekkuu ja rällää, katseella mällää.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Meidän tyttö on tullut kotiin!</span></p></p></section><section><h3><p>Mailis Penttilä</p></h3><p><p>Koko suku leipoo, kun Mailikseni saapuu munkkitaikina liinan alla kohonneena juhannusmökille. Kesämme on yhtä sokeria ja siirappia.</p></p></section><section><h3><p>Maisa Torppa </p></h3><p><p>Bongaan rakkaani yläilmoista. Kun puita hakatessa telon sormeni, sisar hento valkoiseni laittaa laastaria ja puhaltaa. Rakkautemme on yhtä ylä- ja alamäkirallia ja tiukkoja kurveja.</p></p></section><section><h3><p>Virpi Kätkä</p></h3><p><p>Äidillinen heilani on kaunis kuin kukka, mutta turhan kova lörpöttelemään yhteisiä asioitamme. Silti luotan rakkauteen, voimaan ikuiseen. On mulla määränpää, Virpi heilakseni jää.</p></p></section><section><h3><p>Lola Odusoga</p></h3><p><p>Lola juonittelee sydämeni pikkusormensa ympärille. Kovilla pelaavaa kaunotartani ei kannata yrittää äänestää ulos juhannusseurueestamme. Suhteessamme ainakin riittää tulta ja tappuraa.</p></p></section><section><h3><p>Riitta Väisänen</p></h3><p><p>Teen pesän Riitan hiuksiin ja juttumme lähtevät laukalle. Tuntuu kuin olisin voittanut kymppitonnin. Iltaisin hän peittelee minut leopardipeiton alle.</p></p></section><section><h3><p>Minttu Kaulanen</p></h3><p><p>Räväkkä rakkaani sanoo suoraan, mistä kiikastaa. Hän on tottunut suuriin persooniin ja osaa käsitellä myös minua. </p></p></section><section><h3><p>Nelli Matula</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Oi, Nelli, niin sua hellin. Laita mut remmiin kii ja tuun leikkii sun lemmikkii. </span></p></p></section><section><h3><p>Krista Siegfrids</p></h3><p><p>Kesän alussa kohtaan Kristan terassilla ja olen jo ihan ding dong. Iltojen pimetessä en voi enää vaieta: marry me, baby! Häämatkamme suuntautuu Melodifestivalenin ensimmäistä semifinaalia katsomaan.</p></p></section><section><h3><p>Tempparit-Vilma</p></h3><p><p>Rakkautemme ei ehdi puhjeta edes kukkaan, kun räiskyvä Vilmani on jo varannut meille matkan viettelysten saarelle. Hän on villi ja vapaa eikä suostu alistumaan kenenkään muun sanelemiin sääntöihin.</p></p></section><section><h3><p>Li Andersson</p></h3><p><p>Tässä seurassa ei jää porvarikaan kylmäksi! Juomme keskiolutta Aurajoen rannassa ja katsomme toisiamme silmiin – tunnen, kuinka yhteiskunnalliset valtarakenteet järkkyvät.</p></p></section><section><h3><p>Jenni Haukio</p></h3><p><p>Oma runotyttöni, ketoneilikkani. Illan tullen koemme verkot ja lämmitämme saunan. Rakkautemme väliin ei pääse kuin Lennu.</p></p></section><section><h3><p>Sara Sieppi</p></h3><p><p>Nyt ei osunut onnenpyörä ohisektoriin! Seksikkäästi pukeutuva kesäkissani taltioi jokaisen muiston Instagramiin kesästämme. </p></p></section><section><h3><p>Annimari Korte</p></h3><p><p>Rakkautemme tiellä ei ole aitoja eikä esteitä, vaan pitkäsäärinen kaunottareni loikkii niiden kaikkien yli. </p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Rosa</p></h3><p><p>Hurmaan Rosan Killinkosken vpk:n univormussani. Rakastun Rosan pehmeisiin huuliin ja suuriin silmiin. Rakkautemme roihahtaa nopeasti liekkeihin, mutta viikon loppua kohden saan olla jo varpaillani.</p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Miina</p></h3><p><p>Unelmien kesäheilani on suurisydäminen ja avarakatseinen ikiymmärtäjä, joka tekee maailmasta paremman paikan. Hän ei varmasti tule koskaan sanomaan minulle pahaa sanaa. </p></p></section><section><h3><p>Päivi Räsänen</p></h3><p><p>Rukouksiini on vastattu! Päivi tietää, että ilman rakkautta olen vain helisevä symbaali. Vietämme ylpeästi oman vakaumuksemme mukaista kesää, johon kuuluu kaikenlaista sutinaa, paitsi esiaviollista sutinaa.</p></p></section><section><h2><p>Kuka näistä on eniten mieleesi?</p></h2></section><section><h3><p>Millä liikut mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Paras ruokajuoma?</p></h3></section><section><h3><p>Bensa, diesel, kaasu vai sähkö?</p></h3></section><section><h3><p>Intti vai sivari?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on suosikkisi naisen päällä?</p></h3></section>