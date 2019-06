Muistatko 90-luvun jättihitin Summer Is Crazy? Julkisuutta välttelevän laulajakaunotar Alexian kesäbiisi raikaa jälleen Lidlin mainoksissa

Viihde

Muistatko 90-luvun jättihitin Summer Is Crazy? Julkisuutta välttelevän laulajakaunotar Alexian kesäbiisi raika

Katso alla olevalta videolta https://www.youtube.com/watch?v=I5HOS-DbK6E Alexian Summer is Crazy -musiikkivideo.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso alla olevalta videolta Alexian Uh La La La -kappaleen musiikkivideo: