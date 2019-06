Musiikki toi Kyösti Mäkimattilan ja Heidi Pakarisen yhteen – ovela tangokuningas yritti kaivaa tietoja kilpakumppanistaan etukäteen: ”Ai googlasit minut?”

Viihde

kuusi vuotta sitten: heinäkuinen helle hellii Etelä-Pohjanmaata vielä lauantai-iltanakin. Seinäjoki Areenan takapihalla juuri kruunattu tangokuningas Kyösti Mäkimattila https://www.is.fi/haku/?query=kyosti+makimattila kaataa kuplivaa kaksi päivää aiemmin tangokuningattareksi valitun Heidi Pakarisen https://www.is.fi/haku/?query=heidi+pakarisen pikariin.Voitonhuuman ja naurun keskellä molemmat laulajat tietävät, että varsinainen työ on vasta alkamassa. Kaikista ei tule tähtiä. Uusia kuninkaallisia tullaan kyllä katsomaan kerran, mutta loppu on kiinni artistista itsestään.Hypätään tähän päivään. 43-vuotiaat Heidi ja Kyösti ovat pärjänneet. He ottavat keikat tosissaan ja niitä tehdään 150 esiintymisen vuosivauhtia.Haastattelupäivän iltana Kyösti esiintyy Kotkassa, Heidillä on harvinainen vapaapäivä.helsinkiläisravintolan loosissa. Molemmilla on edessään vuohenjuustosalaatti. Heidi kuvaa annostaan ja tämä naurattaa kollegaa.– Heidi somettaa salaattia, Kyösti velmuilee.– Kyllä, minä olen aktiivinen somessa, vaikka tämä kuva ei sinne menekään, Heidi myöntää.– Tykkään olla siellä ja toivottaa ihmisille hyvää mieltä. Se ei ole mitään tietoista brändin rakentamista vaan luontaista minua.Kyösti on varautuneempi.– Mun someminä on mun työminä. Mulle on tullut sosiaalisesta mediasta tietynlainen ähky. En jaa siellä omia asioitani ollenkaan. Siellä on keikkakalenteria, ennakkomainontaa ja jotain jälkitunnelmia. Se on vain ja ainoastaan työkalu.Ja niitä töitä riittää. Heidin ja Kyöstin kesä menee keikoilla.– On mulla muutaman päivän loma, Heidi laskee ja alkaa miettiä, mitä kivaa keksisi.Kumpikaan ei valita työn määrästä. Päinvastoin.– Mulle keikkailu on kutsumus, Heidi painottaa.– Tuntuu ihanalta ja hyvältä tehdä musiikkia ja saada ihmiset liikkumaan ja nauttimaan. Keikoista saa aikamoisia kiksejä.– Kun ei tiedä muusta. En ole koskaan tehnyt muita hommia. Koko elämäni olen keikkaillut, Kyösti korostaa.on molemmalla artistilla kiireinen. Heidi esiintyy Iitissä ja Keuruulla, Kyösti Somerolla ja Pöytyällä. Heidin viimeisin vapaa juhannus on seitsemän vuoden takana. Kyösti ei edes muista, koska olisi ehtinyt jussin taikoja tekemään.– En ole varma vuodesta. Sillain muistan, että vuonna 1996 olin intissä. Sen jälkeen olen ollut aina keikalla.Juhannuskeikat eroavat muista kesän keikoista. Niissä on tiettyä juhlavuutta.– Jopa juhannuksen tuoksu on erilainen, Heidi fiilistelee.– Keikkapaikat lyövät koivua ovenpieleen ja takahuoneessa on vähän erikoisempaa tarjoilua, vaikka mansikkakakkua, Kyösti innostuu.Aina ei takahuoneessa järjestelyt pelaa, vaikka kehitystäkin on tapahtunut. Jos järjestäjä hoitaa hommansa huonosti, voi jossain vaiheessa huomata, etteivät artistit enää tule paikalle.– Keikkajärjestäjissä on paljon kirjavuutta. Kohtelu saattaa olla erilainen levylaulajalle ja tähtisolistille, kuin perussoittajalle. Varjokuvan kanssa kierretään vain paikkoja, missä järjestäjä on ammattilainen. Mehän tunnemme järkkärit vuosien takaa ja kaikki tekeminen perustuu luottamukseen. Voi olla niin, että on kaksi melkein samanlaista paikkaa ja toisessa käydään ja toisessa ei, Kyösti kertaa keikkailun realiteetteja.– Kun keikkoja mahtuu vuoteen 150, niin alkaahan se uuvuttaa ja harmittaa, jos hommat eivät toimi.sitten ei harmitakaan mikään. Lavalle noustaan aina ja perumisen kynnys on molemmilla todella korkea. Katkennut kynsi ja paha mieli ei ole syy perua. Sitten pitää miettiä, jos ääni lähtee lipettiin.– Kiitän kaikkia mahdollisia tahoja, että olen ollut terve, Kyösti koputtaa puista pöytälevyä.– Pitää olla ääni täysin poissa, että perun, Heidi komppaa.– Kerran olin todella kipeä. Soitin silloin vielä rumpuja laulun ohella. Keksimme keikalle kaikki mahdolliset instrumentaalit ja kitaristi lauloi kaikki hänelle sopivat biisit. Itse pystyin vetämään vain kuusi kappaletta. Ainoa kritiikki mikä tuli, oli että olisit voinut vähän enemmän laulaa, Kyösti hymähtää.Tarina saa hänet miettimään, mitä artistina oleminen on?– On se mietityttänyt, kun joku ei julkaise mitään, eikä tee vuoteen keikan keikkaa. En ymmärrä, miten sellainen voi olla artisti. Tämä homma perustuu tekemiseen. Musiikki edellä pitäisi mennä. En pidä tekemällä tehdystä brändäyksestä. Olen onnellinen, jos joku tyytyy sellaiseen artistiuteen, mutta mulle se ei ole mitään. Se on vain illuusio tai luomus, Kyösti kiihdyttää vauhtia.vielä kesään 2013. Kun voittomaljoja juotiin, alkoi myös Heidin ja Kyöstin ystävyys.– Se on ihan Seinäjoen ansiota, Kyösti hymyilee.– Me ei tunnettu mitenkään ennen sitä. Kävin kyllä pari kertaa tanssimassa Varjokuvan keikalla, Heidi historioi.– Olin ehkä googlettanut etukäteen, Kyösti aloittaa, mutta loppulause hukkuu Heidin naurun alle.– Ai googlasit minut?– Vasta siellä Seinäjoella aloin miettiä, että ketäs kaikkia meitä täällä on kisaamassa, Kyösti tarkentaa.– Että ketkä ovat samassa lirissä. Olin ihan varma etten voita. Olin niin syvällä siinä jutussa ja tuttu kaikkien kanssa. Ja sitten kaikki puhui vain Leifistä https://www.is.fi/haku/?query=leifista Lindeman https://www.is.fi/haku/?query=lindeman voitti yleisöäänestyksen ylivoimaisesti tullen kuitenkin kilpailussa toiseksi).– Sitten menikin kuukausi yhdessä keikkaillessa, Heidi muistaa.– Oli monta konserttirundia.– Ensimmäinen joulu oltiin risteilemässä kuninkaallisina. Molempien perheetkin olivat mukana.

Mikä muu teitä yhdistää kuin tango?

– Aika paljon on semmoista juttua, mitä jaetaan kollegoiden kesken. Meillä on samat haasteet työelämässä. Ne yhdistää. Ja huumorintaju, Kyösti lisää.– Meillä on sama syntymävuosi, mutta minä olen silti Kyöstiä vanhempi. Olen laskenut, että vuonna 1976 syntyneitä tangokuninkaallisia on yhdeksän kappaletta. Mikähän pilvi on silloin laskeutunut Suomen ylle? Me ollaan siis ihan perhetuttuja. Lapset ovat oikein hyviä ystäviä keskenään.

Mutta ärsyttääkö toisessa jokin piirre?

Molemmat





Kyösti





– Voiko ärsyttää, että joku on niin älykäs? Heidi kysyy pitkän, pitkän miettimisen jälkeen.– Ärsyynnyn tosi huonosti. Mulla on pitkä hubba bubba ja Kyöstissä ei ärsytä mikään. Ihailen hänen musiikillisia ja sanallisia taitojaan. No, sen verran sanon, että hän soittaa liian harvoin.– Minä ulkoistan tämän lapsilleni ja kysyn heiltä, mikä Heidissä ärsyttää, niin niitä saa kuulemma aina odottaa, Kyösti velmuilee.– Ei me olla aina myöhässä, Heidi parahtaa ja päästää hersyvän naurun päälle.kruunupäät ovat keikoillaan hyvin sosiaalisia, yleisön palvelijoita loppuun saakka. Heidi saattaa jopa innostua keikan jälkeen tanssimaan faniensa kanssa.Kyösti pitää matalampaa profiilia, mutta juttuseuraa hänestä aina saa.– Aika paljon ihmisillä on asiaa. Kaikesta tullaan puhumaan, Kyösti kertoo.– Aika raskaistakin asioista kerrotaan. Mulle tulee ihan somenkin kautta tarinoita ihmisten suruista. He haluavat jonkinlaisen kuuntelijan, Heidi sanoo.– Musiikillisesta sisällöstä tulee todella vähän palautetta suhteessa kaikkeen muuhun, Kyösti laskee.Heidin mukaan laulajan työhön liittyy myös terapeuttina toimimista.– Täytyy reagoida niin, että myötäelää. Eivät ihmiset välttämättä tarvitse montaakaan sanaa. Riittää, että on läsnä ja toivottaa voimia.– Mutta musiikkihan on terapiaa, että eipä siinä.räplää puhelintaan. Se piipittää tiuhaan tahtiin. Syynä on tekstiviestiapplikaatio WhatsApp.– Vasta tänä vuonna saatiin perustettua kuninkaallisten WhatsApp-ryhmä.– Aika tiuhaan tahtiin tulee viestiä, Heidi myöntää.– Mä ajattelen tämän niin, että meillä on edessä isoja haasteita meitä edeltävän sukupolven pitämiseksi keikkapaikoilla. Soiva media ei meitä tue, niin meidän pitää tukea toinen toisiamme.Nyt Kyösti vasta lämpenee. Pääsemme hänen suosikkiaiheeseensa.– On harmi, että emme ole löytäneet sopivaa kaupallista toimijaa kaveriksi. Pidän sitä valitettavana, en itseni takia vaan meidän kaikkien takia. Aikuisväestölle ei lähetetä heitä kiinnostavaa musiikkia, kun ei saada kaupallista yhteistyötä.Jos vanhat eivät enää saavu lavoille, eikä nuorisoa kiinnosta, niin uuden tangosukupolven kasvattaminen ei onnistu.– Olen sitä mieltä, että pitäisi julkaista enemmän tanssi-iskelmää. Mua ei ainakaan haittaa, että on mistä valita. Myös livetekemiseen pitää saada lisää kunnianhimoa, Kyösti luettelee.– Kun kysyin asiaa Yleltä, mun kysymykseen vastattiin, että 20 prosenttia heidän musiikistaan on iskelmää.– Ongelma on vain se, että he määrittelevät itse mikä on iskelmää. Sillä saa sen 20 prosenttia kyllä helposti täyteen.