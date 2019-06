Intialaismiehen koiran nimi herättää hilpeyttä somessa – tuhannet suomalaiset mylvivät riemusta: ”Kaikki ovat odottaneet tätä päivää”

Viihde

Intialaismiehen nimeämä koira riemastuttaa suomalaisia Humans of Bombay nimisessä Facebook-ryhmässä.Humans of Bombay kerää ja julkaisee valokuvallisia tarinoita Mumbain kaduilta ja asukkailta. 13. kesäkuuta ryhmässä julkaistiin kuva intalaismiehestä ja hänen lemmikistään miehen lyhyen kertomuksen saattelemana.– V***u on täydellinen koira. Se on rakastettava, lempeä, ystävällinen ja huolehtivainen, kuvailee intialaismies koiraansa Humans of Bombaylle 13. kesäkuuta.– V***u ja minä olemme hyvin läheisiä. Jos jätän sen edes hetkeksi, se juoksee luokseni pian, hän jatkaa.Lemmikin nimi aiheutti valtavan suomalaisryntäyksen julkaisuun. Julkaisuun on kertynyt tuhansia kommentteja ja reagointeja.– Kaikki suomalaiset ovat odottaneet tätä päivää, kirjoitti eräs suomalaisista kommentoijista.– Onko V***u trimmattu, vai onko se vain luonnostaan lyhytkarvainen?– V***u on se asia, mitä kaipaa elämäänsä.– On ihana huomata, kuinka kiintynyt olet V***uusi.Intialaismies kertoo Humans of Bombaylle koiran vastikaan tapahtuneesta terveyteen liittyvästä koettelemuksesta. Lemmikki oli luultavasti syönyt jotain epäsopivaa ja joutui eläinlääkäriin. Koiralla kesti kuukausi tervehtyä ja se joutui viettämään sisätiloissa kuukauden.– Tänään, pitkästä aikaa me päästiin ulos lenkille. Sen sisarukset tulevat tähän piakkoin ja meillä on iso jälleennäkeminen tiedossa, olemme hyvin innoissamme, mies kertoo.Sarkastisien kommenttien lisäksi suomalaiset toivottivat myös lukuisia vilpittömiä terveisiä ja monet ilmaisivat ilonsa, että miehen lemmikki voi jälleen hyvin.– Olet upea ihminen, koska pystyt rakastamaan jotakuta näin paljon, kirjoitti eräs.– Jumala siunatkoon V***ua, lisäsi toinen.