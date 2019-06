Viihde

Virpi Kätkä, Janni Hussi, Riitta Väisänen vai Päivi Räsänen? Testaa, kuka julkkisnaisista on unelmien kesäheil













<section><h2><p>Kuka julkkisnaisista on unelmien kesäheilasi?</p></h2><p><p>Kesän odotetuin testi on täällä jälleen. IS:n armoton kesäheilatesti paljastaa, kuka todellisuudessa kuuluisi rinnallesi keskikesän yöttömään yöhön.</p></p></section><section><h2><p>Janni Hussi</p></h2><p><p>Oma pieni tehopakkaukseni selviytyy vaikka sukumökilläni. Hän laittaa minut ja samalla koko sukumme kuntoon. Juhannusyönä ei juosta pellolla, vaan tehdään syväkyykkyjä ja ämpärijumppaa.</p></p></section><section><h3><p>Amanda Harkimo</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nyt Amanda saunoo. Se valvoo se riekkuu ja rällää, katseella mällää.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Meidän tyttö on tullut kotiin!</span></p></p></section><section><h3><p>Mailis Penttilä</p></h3><p><p>Koko suku leipoo, kun Mailikseni saapuu munkkitaikina liinan alla kohonneena juhannusmökille. Kesämme on yhtä sokeria ja siirappia.</p></p></section><section><h3><p>Maisa Torppa </p></h3><p><p>Bongaan rakkaani yläilmoista. Kun puita hakatessa telon sormeni, sisar hento valkoiseni laittaa laastaria ja puhaltaa. Rakkautemme on yhtä ylä- ja alamäkirallia ja tiukkoja kurveja.</p></p></section><section><h3><p>Virpi Kätkä</p></h3><p><p>Äidillinen heilani on kaunis kuin kukka, mutta turhan kova lörpöttelemään yhteisiä asioitamme. Silti luotan rakkauteen, voimaan ikuiseen. On mulla määränpää, Virpi heilakseni jää.</p></p></section><section><h3><p>Lola Odusoga</p></h3><p><p>Lola juonittelee sydämeni pikkusormensa ympärille. Kovilla pelaavaa kaunotartani ei kannata yrittää äänestää ulos juhannusseurueestamme. Suhteessamme ainakin riittää tulta ja tappuraa.</p></p></section><section><h3><p>Riitta Väisänen</p></h3><p><p>Teen pesän Riitan hiuksiin ja juttumme lähtevät laukalle. Tuntuu kuin olisin voittanut kymppitonnin. Iltaisin hän peittelee minut leopardipeiton alle.</p></p></section><section><h3><p>Minttu Kaulanen</p></h3><p><p>Räväkkä rakkaani sanoo suoraan, mistä kiikastaa. Hän on tottunut suuriin persooniin ja osaa käsitellä myös minua. </p></p></section><section><h3><p>Nelli Matula</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Oi, Nelli, niin sua hellin. Laita mut remmiin kii ja tuun leikkii sun lemmikkii. </span></p></p></section><section><h3><p>Krista Siegfrids</p></h3><p><p>Kesän alussa kohtaan Kristan terassilla ja olen jo ihan ding dong. Iltojen pimetessä en voi enää vaieta: marry me, baby! Häämatkamme suuntautuu Melodifestivalenin ensimmäistä semifinaalia katsomaan.</p></p></section><section><h3><p>Tempparit-Vilma</p></h3><p><p>Rakkautemme ei ehdi puhjeta edes kukkaan, kun räiskyvä Vilmani on jo varannut meille matkan viettelysten saarelle. Hän on villi ja vapaa eikä suostu alistumaan kenenkään muun sanelemiin sääntöihin.</p></p></section><section><h3><p>Li Andersson</p></h3><p><p>Tässä seurassa ei jää porvarikaan kylmäksi! Juomme keskiolutta Aurajoen rannassa ja katsomme toisiamme silmiin – tunnen, kuinka yhteiskunnalliset valtarakenteet järkkyvät.</p></p></section><section><h3><p>Jenni Haukio</p></h3><p><p>Oma runotyttöni, ketoneilikkani. Illan tullen koemme verkot ja lämmitämme saunan. Rakkautemme väliin ei pääse kuin Lennu.</p></p></section><section><h3><p>Sara Sieppi</p></h3><p><p>Nyt ei osunut onnenpyörä ohisektoriin! Seksikkäästi pukeutuva kesäkissani taltioi jokaisen muiston Instagramiin kesästämme. </p></p></section><section><h3><p>Annimari Korte</p></h3><p><p>Rakkautemme tiellä ei ole aitoja eikä esteitä, vaan pitkäsäärinen kaunottareni loikkii niiden kaikkien yli. </p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Rosa</p></h3><p><p>Hurmaan Rosan Killinkosken vpk:n univormussani. Rakastun Rosan pehmeisiin huuliin ja suuriin silmiin. Rakkautemme roihahtaa nopeasti liekkeihin, mutta viikon loppua kohden saan olla jo varpaillani.</p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Miina</p></h3><p><p>Unelmien kesäheilani on suurisydäminen ja avarakatseinen ikiymmärtäjä, joka tekee maailmasta paremman paikan. Hän ei varmasti tule koskaan sanomaan minulle pahaa sanaa. </p></p></section><section><h3><p>Päivi Räsänen</p></h3><p><p>Rukouksiini on vastattu! Päivi tietää, että ilman rakkautta olen vain helisevä symbaali. Vietämme ylpeästi oman vakaumuksemme mukaista kesää, johon kuuluu kaikenlaista sutinaa, paitsi esiaviollista sutinaa.</p></p></section><section><h2><p>Kuka näistä on eniten mieleesi?</p></h2></section><section><h3><p>Millä liikut mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Paras ruokajuoma?</p></h3></section><section><h3><p>Bensa, diesel, kaasu vai sähkö?</p></h3></section><section><h3><p>Intti vai sivari?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on suosikkisi naisen päällä?</p></h3></section>