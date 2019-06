Viihde

Tempparit-Iiro, Wallu Valpio, Jussi Halla-aho, Mörkö vai Sampo Kaulanen? Testaa, kuka julkkismiehistä on unelm













<section><h2><p>Kuka on unelmien kesäheilasi? </p></h2><p><p>Vuoden odotetuin testi on täällä jälleen! IS:n unelmien kesäheilatestillä selvität, kenelle sydämesi todellisuudessa kuuluu.</p></p></section><section><h2><p>Marko "Mörkö" Anttila</p></h2><p><p>Löikö Mörkö sisään? Kyllähän se löi! Heilani on lempeä jättiläinen, joka ratkaisee tiukassa paikassa.</p></p></section><section><h3><p>Kevin Lankinen</p></h3><p><p>Katseemme kohtaavat kirjaston hyllyjen välissä, kun hapuilemme samaa suurteosta. Rakkaani torjuu kilpakosijat vaikka ilman mailaa.</p></p></section><section><h3><p>Kaapo Kakko</p></h3><p><p>Ei se mailan koko vaan se, miten sitä käyttää. Kaapo pistää kaikkien päät pyörälle ja on päivänselvä heiladraftin ykköskierroksen varaus: Kehityspotentiaali on huikea!</p></p></section><section><h3><p>Tempparit-Iiro</p></h3><p><p>Heilani on kaikkien vanhempien unelma ex-vävy, Tempparien Iiro! Nappaan itselleni ronskin Iiron hänen kävellessään Teatterin vip-jonon ohi luksuskelloaan heilutellen.</p></p></section><section><h3><p>Temppari-Juho</p></h3><p><p>Kesädrinkit maistuvat liiankin hyvin Juhoni kainalossa, kunnes Juho vaihtaa minut salamannopeasti johonkin toiseen. Pellavapäisellä Juholla on kaksi puolta. Hiljainen ja kiltti ulkokuori saa täysin toisenlaisia ulottuvuuksia keskiyöllä.</p></p></section><section><h3><p>Antti Rinne</p></h3><p><p>Kukapa ei avokätistä miestä haluaisi! Puhuu pään pyörälle ilmiöpöydässä, sitten miljardi sinne, toinen tänne kaikkeen kivaan – lopuksi äijäfeministi kuiskaa korvaan: Nyt synnytystalkoisiin, rakas.</p></p></section><section><h3><p>Juha Sipilä</p></h3><p><p>Kiihkeää kikyilyä! Ajelemme hyväkuntoisia maaseudun teitä viljapeltojen loisteessa kohti auringonlaskua ja poimimme juhannusyönä neliapiloita tyynyn alle. </p></p></section><section><h3><p>Sauli Niinistö</p></h3><p><p>Vakaa oma turvakallioni. Kuuntelemme yöt lepakoita, keräämme päivät kedon kukkasia ja illalla hän ohjaa jollamme kohti Naantalin aurinkoa.</p></p></section><section><h3><p>Bachelor-Toffe</p></h3><p><p>Näennäisesti tyyni palomieheni on kykeneväinen keskustelemaan tunteistaan, mutta pinnan alla saattaa kuohua. </p></p></section><section><h3><p>Samu Haber</p></h3><p><p>Joka äidin unelmavävy. Rento ja lupsakka moottoriturpani vie minut Hollywoodin kukkuloille. </p></p></section><section><h3><p>Pyhimys</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Yksinään me täällä ryömitään, mutta minullapas on seuranani oma jättiläinen, joka ei ole mitään teflonia. Viihdymme kesäisin piknikillä ja viltin painoksi asettelemme hänen Emma-patsaansa.</span></p></p></section><section><h3><p>Lauri Tähkä</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Onko olemassa rakkautta, onko olemassa kosketusta? No, meillä on! Rakkautemme syntyi suosta ja sai vedenkin palamaan. Rakkautemme on tasainen ja loputon kuin Pohjanmaa.</span></p></p></section><section><h3><p>Wallu Valpio</p></h3><p><p>Heilani on siiderinraikas äidinpoika, joka on saanut minut pauloihinsa puhumalla minut pyörryksiin. Kesän lopussa Walluni iholla on jälleen uusi naisen nimi.</p></p></section><section><h3><p>Kim Herold</p></h3><p><p>Ah, niin raamikas heilani on supliikki suomenruotsalainen, jonka jutuista osa menee väistämättä ohi, mutta minulle riittää hänen pyykkilautavatsansa.</p></p></section><section><h3><p>Sampo Kaulanen</p></h3><p><p>Osallistuin Facebook-arvontaan ja voitin Sampo Kaulasen! Rakkaani selviytyy missä vaan ja ilahduttaa persoonallisilla rakkauskirjeillään.</p></p></section><section><h3><p>Roope Salminen</p></h3><p><p>Pois tieltä Enbusket ja Veitolat, Salminen on minun! Liplutamme yhdessä varpaitamme kylpylässä ja putoamme toistemme syleilyyn.</p></p></section><section><h3><p>Juhani "Tami" Tamminen</p></h3><p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">It´s been a long way baby! High risk, high reward! Backhand, forehand, pum-pum-pum ja laatta häkkiin!</span></p></p></section><section><h3><p>Ensitreffit-Heikki</p></h3><p><p>Alkuun Heikki suhtautuu varauksella kaulatatuointiini ja kielikoruuni, mutta loppukesästä sisustan jo hänen miesluolansa. Yhdessä teemme maailmasta paremman paikan. </p></p></section><section><h3><p>Sami Kuronen</p></h3><p><p>Rakkautemme on yhtä maailmansyleilevää kuin Sami Kurosen sivuille ojennetut kädet. You were born to be my baby, oma pellavapääni!</p></p></section><section><h3><p>Ismo Leikola</p></h3><p><p>Rakkaani suoltaa vitsejä siihen tahtiin, että vatsalihakseni supistelevat kuin Ostoskanavan Abtronicilla.</p></p></section><section><h3><p>Sami Hedberg</p></h3><p><p>En saanut miehenpuolikasta, vaan kokovartalomiehen. Rakkaus kestää kesän ennen kuin hän joutuu palaamaan konttorille.</p></p></section><section><h3><p>Jussi Halla-aho</p></h3><p><p>Ullatus! Istumme lähekkäin viltillä vanhassa Eirassa nuivuuksia laukoen, lasit laadukasta Trimbach-valkoviiniä käsissämme. Se on vot, kyllä mestari on mestari.</p></p></section><section><h3><p>Hätä-Miikka</p></h3><p><p>Mä viihdyn hiton hyvin himas, kun rinnallani loikoilee oma aina hyväntuulinen gasellini.</p></p></section><section><h2><p>Kuka näistä mieshahmoista on eniten mieleesi?</p></h2></section><section><h3><p>Minne näistä lähtisit lomalle?</p></h3></section><section><h3><p>Millä liikut mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on paras ruokajuoma?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on horoskooppimerkkisi?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä näistä lähtisit etsimään puolisoa?</p></h3></section>





