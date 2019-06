Morsian lateli poskettomat pyynnöt häävierailleen – jos vieraat eivät totelleet: ”Teidän kannattaa varmaan jäädä kotiin”

Viihde

Morsian lateli poskettomat pyynnöt häävierailleen – jos vieraat eivät totelleet: ”Teidän kannattaa varmaan jää

Useimmat kesähäihin menevistä toivovat, että homma sujuisi sutjakkaasti, sillä mikään ei ole rasittavampaa kuin odottaa nälkäisenä hääateriaa tai osallistua teennäisiin perinneleikkeihin.Tätä taustaa vasten moni on valmis tekemään paljonkin palveluksia, jos morsian tai sulhanen sattuu sellaisia pyytämään.Mutta liika on aina liikaa.Brittiläinen Mirror-lehti kertoo morsiamesta, joka oli lähettänyt tekstiviestin kaikille häihin saapuville naisille ja pyytänyt heitä jopa muuttamaan ulkonäköään, ettei juhlien teema häiriintyisi.– Hei, haluaisin huomauttaa kaikille häihini tuleville, että peittäisitte tatuointinne. Ja mikäli hiustenne väri ei ole tällä hetkellä omanne, voisitte palauttaa sen taas luonnolliseksi, morsian asetteli ehtoja.– Olemme nähneet paljon vaivaa häiden teeman kanssa, enkä halua minkäänlaisia yhteentörmäyksiä sen kanssa, hän perusteli.Morsian tarjosi myös neuvoja:– Voitte toki laittaa tukkaanne hieman hiuslakkaa iltaa varten. Haluan kaiken näyttävän täydelliseltä ja voin lähettää teille kivoja ideoita pitkähihaisista asuista. Tai voittehan aina pukeutua jakkupuseroon.Muutama häävieras vastasi morsiamelle:– Nehän ovat kesähäät. En ole varma haluanko pukeutua pitkähihaiseen. Olen todella herkkä mitä tulee kuumuuteen, eräs kirjoitti.– Kai minä voin käyttää vain vähän hiuslakkaa, mutta en aio värjätä hiuksiani. Oli todella kova työ saada ne tämän näköiseksi, toinen jatkoi.Vastaukset eivät miellyttäneet morsianta.– Tiedän, että on kuuma, mutta se on minun päiväni. Jos ette hyväksy näitä pyyntöjä, ette oikeasti välitä minusta ja Samista, ja teidän kannattaa varmaan jäädä kotiin, morsian vauhkoontui.– En pyydä paljoa, eikä se ole minun vikani, jos teille tulee kuuma, hän jatkoi.Morsian jatkoi raivoamistaan ja ilmoitti suoralta kädeltä, että mikäli tatuointeja ei ole peitetty, hääpaikalle ei ole mitään asiaa.Morsiamen ja häävieraiden viestit vuosivat julkisuuteen ja keskustelua pyyntöjen asiallisuudesta käydään edelleen.Sitä tarina ei kerro, mikä häiden teema oli ja menivätkö morsiamen vaatimukset läpi.