Viihde

Megadethin Dave Mustaine, 57, sairastui syöpään: ”Hoito on jo alkanut”

https://www.facebook.com/Megadeth/photos/pb.7709052329.-2207520000.1560785244./10156090356807330/?type=3&theater

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=david