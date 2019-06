Antti Rinteen Heta-vaimo on intohimoinen harrastenäyttelijä – tähdittää tällä hetkellä teatterin lavalla: ”Onhan tämä sellainen henkireikä”

Viihde

Vasta luin ohjelmasta miehelleni, että ai, tässä on Heta, pääministerin puoliso.





Mäntsälän Teatterin lauantai-illan esitys 15.6. on loppuunmyyty.Louhilinnan näyttämön lavalla nähdään viimeisen kerran Dario F https://www.is.fi/haku/?query=dario+f on https://www.is.fi/haku/?query=on farssi Näillä palkoilla ei makseta.Esitystä on hiottu tammikuusta alkaen.Kukaan kuudesta harrastelijanäyttelijästä ei saa palkkaa. Harrastajateatterissa ei työtunteja tai bensakuluja lasketa. Täällä näytellään intohimosta.Tunnelma ennen esitystä on odottava.– Näytelmä on herättänyt kiinnostusta myös siksi, koska pääministerin rouva on tässä mukana, Sääksjärven nuorisoseuran puheenjohtaja Johan Ollila https://www.is.fi/haku/?query=johan+ollila kertoo.– Se on herättänyt keskustelua, että miten pääministerin rouva on tullut näinkin pieneen kylään näyttelemään.Kaikki eivät tiedä, että on hänet nähty näyttämöllä usein ennenkin.Mäntsäläläinen automaatioinsinööri Heta Ravolainen-Rinne on Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja pitkän linjan harrastelijanäyttelijä.1908 rakennettu punamultainen nuorisoseuraintalo Louhilinna sijaitsee metsän reunassa Sääksjärvellä Mäntsälässä. Syrjäisessä kylässä on vain 800 asukasta. Maalaismaisemaa hallitsevat pellot ja niityt.Ollaan tasavallan kovimmilla pelipaikoilla, pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen kotikunnassa Mäntsälässä. Hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne https://www.is.fi/haku/?query=heta+ravolainen-rinne on ollut vuosia Mäntsälän Teatterin aktiiveja.Näytelmän ohjaaja Tero Porali https://www.is.fi/haku/?query=tero+porali kertoo, ettei ole tehnyt ennen töitä Hetan kanssa.– Ei ollut itse asiassa vaikea saada Hetaa tähän näytelmään, Tero Porali kertoo.– Kun aloimme raakata, kuka haluaa olla mukana, Heta halusi.Italialaisen menestyskirjailijan Dario Fon https://www.is.fi/haku/?query=dario+fon 1970-luvulla kirjoittama näytelmä on muokattu tähän päivään. Se kertoo kahden perheen selviytymisestä. Annin ja Maritan perheissä on rahat tiukalla. Naiset päättävät ottaa oikeudet omiin käsiinsä.– Jollakin tapaa aihe ei ole koskaan pois ajasta. Aina jollakin menee huonosti ja jollakin vielä huonommin, Tero Porali sanoo.– Tässä on myös mustaa huumoria, josta itse pidän.Heta Ravolainen-Rinne näyttelee Ripe-nimistä duunaria, joka tekee metallipajassa samalla linjalla päivästä toiseen samaa hommaa. Ripe tulee näyttämölle vasta noin 45 minuutin kohdalla, työhaalareissa ja lippalakki väärinpäin.– Ohjaajana sanoisin, ettei hänellä ole tavallaan estoja. Hän tarjoaa välillä ihan hulluja juttuja ohjaajalle, ohjaaja Tero Porali kertoo.Rooli on rempseä. Välillä Ripe kaivaa nenää ja juo olutta (oikeasti vichyvettä) suoraan pullosta.Reaalimaailmassa Heta Ravolainen-Rinne on myös monissa rooleissa. Hän on Bosniassa palvellut rauhanturvaaja ja reservin ylikersantti, pitkän linjan ay-aktiivi ja Mensan jäsen. Armeijassa hän eteni ryhmänsä johtajaksi.Mäntsälän Teatteri on valtakunnallisesti tunnettu. Teatteri on tehnyt vuosia laadukasta teatteria ja saanut vuoden harrastajateatteripalkinnon 2017.– Heta on näyttelijä, joka tekee niin kuin on sovittu.– Olen nähnyt tämän viimeksi ensi-illassa, ja tähän on tullut kaikilla näyttelijöillä lisää kerroksia, myöskin Hetalla, ohjaaja kertoo väliajalla.Mäntsälän Teatterin puheenjohtaja Leena Herlevi-Valtonen https://www.is.fi/haku/?query=leena+herlevi-valtonen tuntee Heta Ravolainen-Rinteen jo vuosien takaa.– Olen ollut Hetan kanssa myös lavalla. Hän heittäytyy rooliin ja suhtautuu vakavasti tekemiseen ja on ihana kaveri näytelmän prosessissa, Herlevi-Valtonen.Pitkäaikainen työpari tietää, missä Heta Ravolainen-Rinne on hyvä.– Näytteleminen vaatii sitä, että pystyy luopumaan omista estoistaan. Sen Heta osaa hyvin. Mielestäni koko työryhmä on onnistunut hyvin, Herlevi-Valtonen sanoo.Yleisö seuraa kahden tunnin näytelmää kiinnostuneena.Vain yksi on joukosta poissa. Näytelmän ensi-illassa 4. toukokuuta yleisössä nähtiin Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne, silloinen hallitusneuvottelija. Tänään hän on muilla elämän estradeilla.Osa yleisöstä ei tiedä, että lavalla näyttelee pääministerin vaimo Heta Ravolainen-Rinne.– Vasta luin ohjelmasta miehelleni, että ai, tässä on Heta, pääministerin puoliso, mäntsäläläinen Niina takarivissä kertoo.Sastamalainen Sami Sulkanen https://www.is.fi/haku/?query=sami+sulkanen yllättyy myös.– En tiennyt. Olemme täällä, koska ystävämme näyttelee näytelmässä, hän sanoo.Näytteleminen on tiimityötä. Yhdessä luodaan yhteinen tarina.Kesäkuisena lauantai-iltana täällä 32 neliön näyttämöllä nähdään duunaritarina. Rooleissa ovat Heta Ravolainen-Rinne, Eija Willman https://www.is.fi/haku/?query=eija+willman Vesa Parkkinen, Severi Joukainen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+parkkinen,+severi+joukainen ja Eki Toivanen https://www.is.fi/haku/?query=eki+toivanen . Äänimiehenä on Akseli Leinonen https://www.is.fi/haku/?query=akseli+leinonen Ripe ja Marita (Miia Kolehmainen) näyttelevät naisparia.– Yleisö on tykännyt, ja olemme saaneet paljon hyvää palautetta, Herlevi-Valtonen sanoo.Aplodit ovat suuret. Naisnäyttelijät saavat satunnaisten katsojien jakamia kukkia. Lopussa on vielä arpajaiset.Näytelmän päätyttyä Heta Ravolainen-Rinne, 45, kertoo Ilta-Sanomille olleensa kiinnostunut teatterista nuoresta asti. Hän on ollut ”kaiken maailman koulunäytelmissä” mukana.– Sitten olin useamman vuoden tauolla ja kun muutin Mäntsälään, täällä oli aktiivinen teatteri, että pääsin tekemään. Olen ollut aina parin kolmen vuoden välein joko näyttelemässä tai tekniikassa.– Onhan tämä sellainen henkireikä. Kaikki muut asiat pitää sulkea pois, että tähän pystyy keskittymään kunnolla, Ravolainen-Rinne sanoo.Juttelu keskeytyy, kun tuttavat käyvät onnittelemassa ja morjenstamassa.– Terveisiä kotiin, keski-ikäinen mies huikkaa pääministerin vaimolle.Heta Ravolainen-Rinne kertoo joskus olleensa mainoksissa esiintymässä sekä avustajana elokuvissa. Se on hänen mielestään kivaa vastapainoa normielämälle.– Kun tietää esittävän taiteen resurssit, olen ollut jossakin opiskelijaproggiksessakin näyttelijänä ilman palkkaa. Se on aina kuitenkin resurssikysymys, ja jos sattuu omaan kalenteriin, niin mielelläni autan.Siinä hän nyt istuu, hymyillen näyttämön reunassa, työhaalarissa ja lippis väärinpäin päässä. Roolinsa näköisenä.

Mitä mieltä olet omasta duunarin roolista?





– Tämähän sopii oikein hyvin. Olen ollut tehtaalla 16 vuotta töissä. Aina on kiva heittäytyä vähän toisennäköiseen rooliin kuin itse on.– Tietysti kun on julkista tämä näyttelijän rooli, odottelen noita elokuvarooleja. Isolle stagelle pitäisi päästä, huumorintajuinen Heta Ravolainen-Rinne sanoo nauraen ja varmistaa, että huumori meni perille.– Kirjoita, että vitsinä heittää.Vielä toistaiseksi elokuvarooleihin ei ole kuulemma kysytty.Sadan neliön sali on jo tyhjentynyt, mutta näyttelijätiimin ilta jatkuu vielä yhteisissä merkeissä.– Mennään vähän rillaan, istutaan iltaa, Heta Ravolainen-Rinne kertoo.Takana on kiireinen kevät harjoituksineen. Nyt on juhlan aika.– Tässä ei lasketa tunteja, teemme tätä rakkaudesta lajiin, Keijon isää näytelmässä näytellyt Eki Toivanen sanoo, kun työryhmä kokoontuu yhteiskuvaan.– Kyllä, rakkaudesta lajiin, Heta Ravolainen-Rinne sanoo.– Tämä on mahtava harrastus. Ei ole kallista harrastaa ja on monipuolista, hän jatkaa.Eki Toivanen kertoo, että näyttämöllä kaikki tukevat toisiaan.– Olemme hitsautuneet yhteen, Eki Toivanen sanoo.– Levyseppähitsauduttu, Heta Ravolainen-Rinne heittää ja saa koko tiimin nauramaan.