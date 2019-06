Jyrki Sukula luotsaa yrittäjiä uuden edessä – on käynyt itsekin jaksamisen äärirajoilla: ”En ole tehnyt samoja virheitä kahta kertaa”

Viihde

Jyrki Sukula https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+sukula , 54, luotsaa kesäkuun lopussa alkavassa Suomalainen menestysresepti -sarjassa kilpailijoita kohti uutta hittituotetta, joka ohjelman päätyttyä pääsee kauppoihin suureen levitykseen. Mukana on keksintöjä eri ikäisiltä kotimaisilta ruokainnovaattoreilta. Osa yrittäjistä on konkareita, osa täysin uusia tulokkaita elintarvikebisneksessä.Sukula on mediassa kertonut Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula! -ohjelman tekemisen käyneen raskaaksi. Voimavarat ja taidot eivät enää riittäneet haastavien yrittäjäkohtaloiden kanssa kaudesta toiseen. Sukula muun muassa paljasti Venla-gaalassa tammikuussa Iltalehdelle, että Kuppilat kuntoon -sarjan yrittäjistä menehtyi kuusi henkeä. Kokin psykologiset taidot olivat liian kovalla koitoksella sarjan parissa.Uuteen sarjaan mukaan lähtö oli kuitenkin kokonaan toisenlaista.– Tässä ohjelmassa vire on heti alkuun positiivinen, eikä sarjassa olla pelastamassa ketään. Yrittäjyys ei tule iholle, ja alkuasetelma on toisenlainen kuin Kuppiloissa, kertoo Sukula.– Koen samastumista, sillä olen itse ollut vastaavissa tilanteissa kuin nämä yrittäjät. Viimeisen 5–6 vuoden aikana olen ollut kehittämässä markkinoille uusia elintarvikkeita ja lähtenyt nollasta liikkeelle. Virheistäni oppineena koen, että minulla on jaettavaa kilpailijoille. Lisäksi olen oppinut myös heiltä valtavasti uutta.Sukula on ollut mukana rakentamassa useaa yritystä ja brändiä. Hän kuvailee, että yleisimmät omat virheet ovat liittyneet etenkin ajoitukseen.– On ehdottoman tärkeää ajoittaa tuotteen eri vaiheet ja suuremmat siirtymät juuri oikein, ei liian aikaisin eikä myöhään. Se on hyvin haastavaa. Vahva tekemisen palo ja markkinan ymmärtäminen auttavat. Myös se auttaa, että tajuaa, ettei kaikkia ideoita ole tarkoitettu toteutettaviksi.ohjelmassa on mukana myös ensikertalaisia, nuoria yrittäjiä. Kuinka heitä tsempataan jaksamaan kovassa bisnesmaailmassa?– Uusissa yrittäjissä on se ansiokas puoli, että he eivät osaa pelätä. He eivät stressaa, vaan vain tekevät intohimolla! Rohkeuskynnys on erilainen kuin meillä konkareilla. Minäkin 30 vuotta sitten olin vielä rohkea... Sukupolvierot näkyvät etenkin kompromissien teossa. Pelokkaana tekee niitä liikaa, Sukula tunnustaa.

– Ei missään tapauksessa. Se on täysi myytti, että yrittääkseen tulisi olla jollain tavoin hullu. Unohtakaa jo se hokema, että suomalainen menee vaikka läpi harmaan kiven. Miksi hitossa on mentävä kiven läpi, menkää sen ohi! hän toteaa.– Toinen myytti on se, että yrittäjän tulisi tehdä joka päivä töitä överisti ja että palkinnon ”kunnon” yrittäjyydestä saa vasta, kun on huhkinut itsensä loppuun. Olen kyllä itsekin ahkera ja teen paljon hommia, mutta se on osaltaan kompensointia sen suhteen, etten ole fiksu enkä opiskellut alaa.– Nykyään yritysmaailmassa on paljon fiksuja tyyppejä, jotka tietävät, että työn paiskimisen laatu on tuottavampaa ja arvokkaampaa kuin työn määrä.kertoo käyneensä itsekin jaksamisen äärirajoilla.– Mutta en ole tehnyt samoja virheitä kahta kertaa. Jotkut toki tekevät, mutta tärkeimmästä päästä on muistaa, että yrittäjyys on jatkuva oppimisen prosessi. Itselleni on äärimmäisen tärkeää, että ajattelen työni olevan kokonainen elämäntapa.– En siis erottele työtä ja arkea vaan hyväksyn sen, että saatan herätä keskellä yötä uuden töihin liittyvän ajatuksen kanssa ja nousta kirjaamaan sen ylös. Hyväksyn sen, että paineita toisinaan on. Samalla opettelen viivyttelemään, olemaan suorittamatta. Suljen pois häiritseviä ajatuksia ja jalostan muita eteenpäin.Sukula painottaa henkilökohtaisen mielentilan rakentamista, jonka jokainen yrittäjä luo itse itselleen.– Oma harmoninen mindset auttaa esimerkiksi eilisen kaltaisten päivien kanssa, kun viininviljelyä oli 10 tuntia putkeen. Kun ylläpitää rauhallista mielentilaa, on mahdollista tehdä paljonkin töitä, mutta hyvillä mielin.Suomalainen menestysresepti sunnuntaina 30.6. alkaen TV5:llä klo 20.00.