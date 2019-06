Me Naiset: ”Mörkö” Anttilan vaimo paljastaa, mistä heidän tarinansa sai alkunsa – kultakapteeni käsitti kriittisen asian väärin

Viihde

Me Naiset: ”Mörkö” Anttilan vaimo paljastaa, mistä heidän tarinansa sai alkunsa – kultakapteeni käsitti kriitt





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suhteemme salaisuus on se, että osaamme ottaa asiat yhtä rennosti.