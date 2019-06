Viihde

Janni Hussin suhde Joel Harkimon kanssa kukoistaa – edessä muutto saman katon alle: ”Hänessä on isämateriaalia





https://www.instagram.com/p/ByIZTWhhFqU/

Somepersoona ja tv-kasvo Janni Hussi https://www.is.fi/haku/?query=janni+hussi , 27, esiintyi eilen ensimmäistä kertaa julkisuudessa edellisviikon leikkauksen jälkeen tv-kanava Foxin järjestämässä julkistustilaisuudessa.Hussi valittiin Ennätystehdas-ohjelman uudeksi juontajaksi. Hän astuu Antero Mertarannan https://www.is.fi/haku/?query=antero+mertarannan saappaisiin – Mertaranta juonsi ohjelmaa, kun se edellisen kerran nähtiin telkkarissa vuonna 2013 MTV3:sella.Hussi näytti olevan hyvissä voimin ja energinen ottaen huomioon sen, että hän on ollut leikkauksessa vain muutamaa päivää aiemmin. Tilaisuudessa Hussi ei puhunut leikkauksestaan, mutta kertoi IS:lle kuulumisia parisuhteestaan Joel Harkimon https://www.is.fi/haku/?query=joel+harkimon kanssa.Hussi on kertonut blogissaan avopuolisonsa olleen suuri tuki ja turva läpi vaikean koettelemuksen ja leikkauksen.Hyvinvointibloggaajalta irtoaa hymy helposti kun hän aloittaa kertomalla pariskunnan parin viikon takaisesta lomamatkasta Kroatiaan, Omiš-kaupunkiin. Pariskunta otti lomallaan rennosti ja vietti paljon aikaa hotellissa, altaalla ja kuntosalilla.– Meillä oli vähän huonot ilmat siellä. Se tuki sitä ajatusta että me vaan levätään, kertoo Hussi.Hussi naureskelee heidän syöksyneen välittömästi ulos hotellista aina kun auringonpaiste antoi sille mahdollisuuden.– Kroatia jäi vähän kutkuttelemaan, siellä olisi niin paljon nähtävää, hän harmittelee.Hussin kasvoilta paistaa leveä hymy, kun hän kertoo parin yhteiselosta. Keskustelua myös omista mahdollisista lapsista on avomiehen kanssa ehditty käydä.– Mutta nyt ei ole vielä oikea aika sille. Nyt on kaikkea menossa niin paljon, ettei ehdi, mutta kyllä varmasti jossain vaiheessa myöhemmin. Tietysti voihan sitä aina toivoa, mutta eihän se ole aina saneltua, että onnistuisi, pohtii Hussi.

Onko Joelissa isämateriaalia?

















– On, on! huudahtaa Hussi nauraen.– Mulla ei ole mitään huolta siitä. Omia taitojani saatan epäillä, mutta kun Jolle on siinä, niin kaikki menee ihan hyvin.Äitiyteen Hussi suhtautuu vielä neutraalisti.– Jotkut kavereistani on sellaisia, että he ovat aina tienneet halunneensa äidiksi. Sitten olen minä, joka toivoo, että heräisi se sellainen ”äidin vaisto”, Hussi naureskelee.– Mutta me ollaan kaikki erilaisia, ja kyllä nyt, kun on oikea tyyppi tuossa, niin se tuntuu enemmän kuin mahdolliselta, että joskus sitten.Tällä hetkellä pariskunta on ottanut tavoitteeksi muuttaa yhteen.– Kyllä muutto yhteen on ajankohtainen, toteaa Hussi.Hussi naureskelee ajatukselle muuttaa Sipooseen, Harkimon kotiseudulle.– En mä Sipooseen lähde! Sitten kun aika tulee. Onhan Sipoo siis tosi nätti, kertoo Hussi.– Nyt kuitenkin vielä kummallakin duunit pyörii vahvasti tässä Helsingin keskustassa, niin se on vaan helppoa asua täällä.Muuttaminen Helsingin ytimestä pois ei ole poissuljettu ajatus.– Jollekin kun on Sipoosta kotoisin ja mä olen Kuusankoskelta, niin me ollaan kummatkin kasvettu tosi rauhallisessa ympäristössä.Kyllä se niin on, että jossain vaiheessa lähdetään tästä ydinympäristöstä jonnekin vähän rauhallisimmille vesille, kertoo Hussi.Haastattelun lopuksi Hussi kättelee napakasti vasemmalla kädellään. Hussi vitsaili blogissaan, että hänestä tulee Suomen paras vasuri. Hussi välttelee oikean käden käyttämistä syystä – leikkausarpi on nimittäin oikeassa olkapäässä.Hussi on saanut rakkailtaan tukea kaikin tavoin rankan elämänvaiheen läpikäymisessä. Hussi kertoi sosiaalisessa mediassa ja blogissaan avopuolisonsa olleen suuri tuki ja turva ennen ja jälkeen leikkauksen.– Kaikissa hetkissä hän oli paikalla ja aina valmiina tukemaan, Hussi kirjoitti tunteikkaasti blogiinsa.Nyt jo toipumaan päin oleva Hussi palailee pikkuhiljaa työnteon pariin.Ennätystehdas-ohjelman lisäksi naista odottavat Suurin pudottaja -ohjelman kuvaukset, jotka jatkuvat piakkoin.Hussin tähdittämä julkkisten painonpudotusohjelma nähdään Nelosella tänä syksynä. Ennätystehdas puolestaan palaa ruutuihin Foxilla keväällä 2020.