Kova työtahti ajoi Salatut elämät -tähden uupumuksen partaalle – oireet kehossa pakottivat jättämään suosikkisarjan: palaa nyt Pihlajakadulle!

Viihde

Kova työtahti ajoi Salatut elämät -tähden uupumuksen partaalle – oireet kehossa pakottivat jättämään suosikkis

https://www.is.fi/haku/?query=jonna+keskinen

https://www.is.fi/haku/?query=jouko+keskinen

https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+kytomaki

https://www.is.fi/haku/?query=jutta+lehtinen

https://www.is.fi/haku/?query=johanna+nurmimaa

https://www.is.fi/haku/?query=tarja+omenainen

https://www.is.fi/haku/?query=sannamaija+pekkarinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy