Suomen surkea euroviisumenestys oli liikaa – Yle teki täyskäännöksen UMK:n suhteen: näin kisa muuttuu

Euroviisuehdokkaan valinta tehdään tuomareiden ja yleisön kanssa yhdessä.

Kilpailu on avoin kaikille.













Ihmiset turhautuivat nykymeininkiin

