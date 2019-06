Helsingissä konsertoinut Lenny Kravitz nappasi keikkajärjestäjän yhteiskuvaan – tällainen megastara oli takahuoneessa juuri ennen h-hetkeä

Viihde

Helsingissä konsertoinut Lenny Kravitz nappasi keikkajärjestäjän yhteiskuvaan – tällainen megastara oli takahu

– Totta kai merkitsevät. Saa jonkunlaisen face-to-face-kontaktin, kenen keikkaa on ollut järjestämässä, Keskinen vastaa.Nopeassa kuvaustilanteessa korvamonitoreita myöten esiintymisvalmiudessa ollut Kravitz heitti Keskiselle tyypilliset kohteliaisuudet.Tähti mainitsi arvostavansa sitä, että Keskinen järjestää konsertin – siis hänelle työtilaisuuden.Lisäksi hän huikkasi: ”Nähdään keikan jälkeen!”

