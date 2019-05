Riston kuvaama kolmen sekunnin oivallus Leijonien Venäjä-pelistä nousi hitiksi – ”Siitä sitten vaan jesaria hakemaan ja mörköä kiinni”

Viihde

Riston kuvaama kolmen sekunnin oivallus Leijonien Venäjä-pelistä nousi hitiksi – ”Siitä sitten vaan jesaria ha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/RistoUusikoski/status/1132379938068344840

Jos twiitti ei aukea, voit katsoa sen täältä https://twitter.com/RistoUusikoski/status/1132379938068344840 .





Videolla





https://twitter.com/IIHFHockey/status/1132303401138642944

Jos twiitti ei aukea, voit katsoa sen täältä https://twitter.com/IIHFHockey/status/1132303401138642944 .